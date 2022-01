El semàfor de l'N-340 a la Savinosa fa més d'un mes que no funciona

Fa setmanes que aquest senyal no funciona, el que obliga els vianants a travessar corrent

Actualitzada 03/01/2022 a les 21:14

El semàfor que regula el trànsit a l'N-340 en el seu pas per la Savinosa fa setmanes que no funciona, fet que exposa als vianants a poder ser atropellats. Es tracta del semàfor situat al costat de la gasolinera, tot just al final de la via Augusta. Aquest senyal viari que hauria de dirigir el trànsit i assegurar la seva convivència amb els vianants no fa la seva funció específica. De fet, tal com ha pogut comprovar Diari Més, les llums que haurien d'aturar el trànsit després de prémer el botó del pas de vianants, les llums taronges intermitents passen a ser de color vermell durant només uns pocs segons, temps insuficient per travessar la carretera.

Depenent de l'Estat

Ja fa un mes, en concret el dia 8 de desembre, una veïna de Tarragona va denunciar a través de l'aplicació municipal EPP el mal funcionament del semàfor. Segons apuntava la usuària, l'EPP no permetia l'entrada de la demanda sobre l'error del senyal. Per aquest motiu, va passar a fer la denúncia pública a les xarxes socials.

En aquesta publicació, el consistori va respondre amb un comentari a la veïna, tot assegurant que es tracta d'una carretera que depèn de l'Estat, ja que el semàfor es troba a l'N-340. Tot i això, remarcaven que facilitarien el tràmit de la queixa de la veïna a l'administració pública estatal.

D'altra banda, una segona usuària va explicar en declaracions a aquesta redacció que es tracta d'una situació molt perillosa per aquells veïns que han de travessar constantment aquella carretera. «És molt perillós, les persones s'han d'esperar molta estona a una banda de la carretera fins aconseguir que no hi hagi cotxes circulant i poder passar», assegurava. La veïna va apuntar al fet que el tram on està situat aquest semàfor és una zona per on circulen tots els tarragonins dels barris de Llevant, com són Cala Romana, la Savinosa, Boscos, entre d'altres. Per aquest motiu, hi ha molt de trànsit i «sense aquest semàfor, és molt complicat aconseguir trobar el moment quan no passen cotxes i poder travessar», tot remarcant que «quan ho aconsegueixes, ho has de fer corrent».

A més, el semàfor coincideix amb una parada d'autobús, fet que afegeix un altre perill per la pressa que poden tenir alguns vianants. «He vist moltes persones que han travessat perillosament la carretera per no perdre el bus, tot perquè el semàfor no havia funcionat a temps», remarcava la veïna.