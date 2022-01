El PDeCAT es desvincula de la polèmica interna de JxCat a Tarragona

L'hereu de Convergència afirma que no està en contacte amb cap de les tendències de Junts i que es presentarà a les pròximes eleccions

Actualitzada 03/01/2022 a les 20:40

El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) s'ha desvinculat públicament de la polèmica interna que hi ha actualment a JxCat de Tarragona, afirmant que se sent utilitzat pels sectors en pugna d'aquesta organització i desmentint que tinguin cap mena de relació amb els fets que es produeixen a Junts.

El president local del PDeCAT, Ramon Vilaltella, ha indicat que «no és cert que nosaltres afavorim cap dels dos sectors de Junts. De fet, pensem concórrer a les eleccions municipals de 2023 amb una oferta pròpia i diferenciada».

Vilaltella ha negat també qualsevol relació amb el grup municipal de Junts per Tarragona, marca amb la que van obtenir tres escons en els darrers comicis locals, perquè el regidor Dídac Nadal i les regidores Cristina Guzmán i Elvira Vidal se'n van desvincular, conservant però l'escó i el nom de l'agrupació. Segons l'anàlisi que en fa Vilaltella, «Dídac Nadal dona suport actualment a JxCat, Cristina Guzmán va marxar del PDeCAT per raons personals i Elvira Vidal sempre ha estat independent. Això fa que no tinguem representació municipal, ni tampoc cap contacte amb els debats que ocupen Junts en aquests moments».

Reacció

El fet que alguns militants de Junts els citin en el marc de la polèmica, per explicar l'existència d'una línia afí a Jordi Sánchez, que seria partidària d'acollir el PDeCAT i una altra seguidora de Carles Puigdemont, que voldria anar a les eleccions en solitari, provoca en Vilaltella una viva reacció, tot afirmant que «ens utilitzen com a part d'una dinàmica que és seva i només seva. A nosaltres no se'ns ha acostat ningú per parlar de cap mena de relació política». Un contacte amb el qual no estarien interessats, perquè «presentarem un projecte propi».

El president local ha confirmat que seran presents a les eleccions municipals de 2023, «amb una candidatura local municipalista, catalanista, tarragonista i amb la participació d'independents», cosa que creuen que els diferenciarà de les altres llistes. «Junts, Esquerra Republicana i la CUP demostren un radicalisme que ens és estrany», afirma Vilaltella, «mentre que nosaltres volem recuperar el discurs nacionalista català que era propi de Convergència. Hem d'aconseguir trencar els blocs i tornar a parlar dels problemes de la ciutat».

En aquesta línia, la secretària general de l'organització, Àngels Chacón, ha deixat recentment el càrrec per representar el PDeCAT en una operació que els portarà a fusionar-se amb altres grups del catalanisme moderat que provenen, com ells mateixos, de la desapareguda Convergència. «Un projecte que en cap cas es redueix a una simple suma de partits i que busca superar personalismes i sigles. Cal una nova eina que esdevingui una força clau a Catalunya, amb noves idees, noves dinàmiques i que plantegi solucions als reptes actuals», va escriure Chacón en una carta adreçada a la militància, atès que, «si alguna cosa caracteritza el mapa polític i els partits en aquests darrers anys és l'alt nivell de volatilitat i canvis constants» i defineix la seva organització com «un partit compromès i solidari».