Tot preparat per la Cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient a Tarragona

Les mascaretes seran obligatòries per tothom i es demana que els assistents es reparteixin per tot el recorregut per evitar aglomeracions

Actualitzada 03/01/2022 a les 13:46

Ses Majestats els Reis d'Orient podran tornar a fer enguany la tradicional Cavalcada de Tarragona la tarda del 5 de gener, però ho hauran de fer amb mascareta, així com tot el públic assistent, patges i autoritats i els nens i nenes a partir de 5 anys, de manera obligatòria. D'aquesta manera, però complint amb les mesures decretades per la Conselleria de Salut en les darreres hores, Tarragona tornarà a comptar amb l'esperada Cavalcada que l'any passat es va haver de cancel·lar, malauradament.Es per tot això que l'Ajuntament demana intentar mantenir la distància entre el públic, evitar les aglomeracions i sobretot, en cas de símptoma de covid o contacte estret en les darreres hores amb algun positiu, no assistir-hi. Com ja s'ha anat anunciant, no es tiraran caramels, com a mesura de prevenció de concentracions de públic i contacte compartit entre persones.A les 18.15h, arribaràn per via marítima a la ciutat de Ses Majestats els Reis Mags -Melcior, Gaspar i Baltasar- des de terres de l'Orient, que és saludada per les sirenes dels vaixells i barques del port, així com per les 21 salves pirotècniques en homenatge a les magnànimes personalitats.Tot seguit, tindrà lloc el parlament de benvinguda als Mags a càrrec de la consellera de Cultura i Festes, Inés Solé i una salutació per part de Ses Majestats, des del balcó del Teatret del Serrallo.A les 19h, des del carrer Reial, inici de la Cavalcada dels Reis Mags, que obre la Guàrdia Urbana motoritzada i la carrossa del Fanal de la ciutat de Tarragona, i en què figuren –entre d'altres- la carrossa de l'Estel, que els ha guiat fins a la nostra ciutat, la de la Sínia, per subministrar aigua a totes les seves bèsties, i les del Dromedari, el Camell i l'Elefant, que enguany celebra el seu centenari.L'itinerari que recorreran va de la plaça dels Carros, el carrer Apodaca, la plaça de la Mitja Lluna, al carrer Unió, la Rambla Nova (dos tombs), carrer Sant Agustí i Portalet, per arribar finalment a la plaça de la Font.Cap a les 20.30h aproximadament, es preveu l'arribada a la plaça de la Font, amb els tocs dels clarins i timbales per saludar els Mags, el lliurament de les claus de la ciutat per part de l'alcalde, Pau Ricomà, i el missatge final de pau a les nenes i nens per part del rei blanc Melcior.