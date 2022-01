Sant Pere i Sant Pau recupera la seva Cavalcada de Reis dotze anys després

L'Associació de Veïns La Unió espera que serveixi per descongestionar la del centre de Tarragona i per millorar les mesures de seguretat per la covid

Actualitzada 02/01/2022 a les 21:11

El dia 5 de gener, al vespre, la Cavalcada dels Reis d'Orient serà present al barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau, després de dotze anys sense recórrer els carrers d'aquest nucli de població del nord de Tarragona.

Aquesta ha estat una iniciativa de l'Associació de Veïns La Unió, una de les dues del barri, amb la col.laboració d'altres entitats i associacions. Els grups Pica Piedra Bikers, Afa Marcel·lí Domingo, Afa Sant Pere i Sant Pau, l'Escola de Ball Montse i Menchu i Regalamagia.com, han sumat les seves forces per poder fer realitat la recuperació de la cavalcada.

Manuel Barea, responsable d'aquesta activitat, assegura que li han demanat que la torni a coordinar, atès que ja n'era organitzador en els edicions abans de la interrupció, i s'ha tornat a comptar amb la seva experiència per engegar de nou el pas dels Reis pel barri.

La cavalcada tindrà lloc el pròxim dia 5 de gener de 2022 a les 18 hores., arrencarà al carrer Pont del Diable, pujarà per la rambla de Sant Pere i Sant Pau, passant per davant de la plaça de la Sardana, tornant pel carrer camí Pont del Diable i, acabant davant de L'associació de veïns la Unió, on els reis faran la seva aparició a l'escenari reial.

Regals per a tothom

Allí, repartiran regals a tots els nens i nenes que els seus pares els inscriguin a l'AV La Unió. per a més informació i inscripcions, caldrà anar els dies 3 i 4 de gener de 17. h. a 19.h. al local d'aquesta entitat.

Barea ha indicat que, encara que la revifada arribi en temps de pandèmia, es prendran totes les mesures de seguretat per evitar contagis, i que aquesta celebració serà beneficiosa per al conjunt de la ciutat, ja que «hi havia molta gent de Sant Pere i Sant Pau que no es decidia a baixar al centre de Tarragona amb els seus fills, precisament a causa de la situació sanitària. Si ho fem d'aquesta manera, evitarem aglomeracions i la festivitat es podrà fer amb més garanties».

Barea ha afegit que «per ser el primer cop que sortim després de decidir la represa, i tenint en compte la situació, no serà una cavalcada sumptuosa. Aspirem a una desfilada modesta i no multitudinària, on tothom s'ho pugui passar bé amb seguretat».

En tot cas, l'Associació de Veïns La Unió s'ha mostrat crítica amb el que consideren manca de col·laboració municipal, ja que l'Ajuntament no els ha cedit escenaris des d'on iniciar i concloure la desfilada. «Ho hem sol·licitat dins del període previst per fer aquestes gestions, però sempre ens contesten que no disposen d'escenaris suficients, encara que, per a altres barris, sempre n'hi han. El mateix ens ha passat els dos anys anteriors, quan ho hem demanat per fer festes de Nadal. No entenem aquesta situació», conclou Barea. Tot i això, esperen que abans del dia 5 es pugui desencallar la qüestió i l'Ajuntament aporti el material que els manca.

Serà una cavalcada subvencionada íntegrament pel comerç de proximitat de Sant Pere i Sant Pau, per les entitats organitzadores i per les donacions de molts particulars. L'Associació de Veïns La Unió pensa que en aquesta cavalcada «no faltarà detall per portar la màgia a tots els infants del barri».