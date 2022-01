La Pobla de Mafumet i Dow lliuren 250 joguines a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona

La donació s'emmarca en la campanya solidària «La teva joguina els farà somriure»

Actualitzada 03/01/2022 a les 16:54

Fidels a la tradició, diversos representants de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet i Dow han acudit aquest matí a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona per fer-hi entrega de 250 joguines noves, educatives i adaptades a diferents edats per a que cada infant en pugui rebre una d'adequada als seus interessos i habilitats. Aquestes joguines seran distribuïdes al llarg de l'any entre els nens i nenes ingressats en els serveis del centre hospitalari destinats al tractament dels infants, com són Pediatria, Ginecologia i Obstetrícia i l'UCI Pediàtrica.D'aquesta manera es manté viva la tradició instaurada anys enrere, a través de la qual l'Ajuntament de la Pobla i Dow lliuren al centre hospitalari les joguines recollides en el marc de la campanya solidària «La teva joguina els farà somriure». Aquesta té lloc associada al tradicional Torneig de Nadal Dow de futbol base que, malauradament i degut al context expansiu de la pandèmia, va haver de ser cancel·lat. Malgrat aquest contratemps, la Pobla i Dow han volgut mantenir el seu compromís amb el Servei de Pediatria del centre hospitalari.Pensant en la prevenció de la salut dels pacients, familiars i personal de l'hospital, el lliurament de les joguines ha tingut lloc a l'exterior de l'accés principal del mateix. D'aquesta manera, el director de l'Hospital Joan XXIII, Llorenç Mairal, qui ha estat acompanyat per diversos membres de l'equip pediàtric del centre hospitalari, ha rebut les 250 joguines lliurades per a l'ocasió de mans de la comitiva formada per l'alcalde pobletà, Joan Maria Sardà, representants del cos de vigilants municipals i de la brigada municipal de la Pobla, així com de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi; i per Ignasi Cañagueral, director del Complex Industrial de Dow Tarragona; Julia Echevarría, directora del Complex Nord de Dow Tarragona; i Josep Boronat, director d'assumptes públics de Dow Tarragona.En relació a aquesta acció, l'alcalde pobletà ha afirmat que «és important mantenir aquest vincle amb la societat, pels valors que representa de solidaritat i perquè, en definitiva, es tracta de fer feliços uns infants que estan passant per un moment complicat en unes dates molt assenyalades. Per això, creiem que és fonamental aportar aquest granet d'il·lusió i alegria, en un esforç que implica el conjunt de la nostra població, ja que una part d'aquestes joguines que avui lliurem han estat donades pels nostres habitants en l'accés al Parc infantil de Nadal».Per la seva banda, Ignasi Cañagueral i Julia Echevarría han manifestat que «a Dow estem molt orgullosos de poder participar un any més d'aquesta iniciativa, perquè encaixa perfectament amb els valors que, com a empresa, guien la nostra activitat: integritat, respecte per les persones i protecció del nostre planeta. En aquest sentit, avui tenim el plaer de lliurar joguines noves, educatives i sostenibles a uns infants que necessiten evadir-se de la realitat hospitalària que els envolta. Esperem que, amb aquestes joguines, puguin gaudir d'estones de lleure mentre esperen el moment de tornar a casa seva».Finalment, Llorenç Mairal s'ha mostrat enormement agraït perquè «comptar amb la solidaritat i el compromís d'entitats com l'ajuntament de la Pobla de Mafumet i Dow és, per a nosaltres, una gran satisfacció». «Aquestes visites les entenem com un reconeixement a la tasca assistencial que duem a terme diàriament, i també com a suport a aquesta tasca, en el marc d'humanització de l'hospital, per ajudar a alleugerir tant com sigui possible l'hospitalització d'aquests nens i nenes i donar-los moments de lleure i alegria que ajudaran a millorar la seva recuperació», ha explicat el director de l'Hospital Joan XXIII.