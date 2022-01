Hisenda reclama 2 milions d'euros a l'EMT pels impostos del 2016 i 2017

En un expedient obert ara fa 5 anys, demanen el pagament de l'IVA de 19 mesos d'activitat a l'empresa de transport

Actualitzada 02/01/2022 a les 20:46

L'Agència Tributària reclama uns 2 milions d'euros a l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT), en concepte del pagament del 10% de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) entre els anys 2016 i 2017. Fonts consultades de l'EMT asseguren que a l'empresa pública tarragonina se li reclama la tributació dels períodes d'abril a desembre del 2016 i de gener a octubre del 2017. El conflicte amb l'Agència Tributària sorgeix perquè aquesta considera que les ajudes de les administracions públiques a les empreses dependents –en aquest cas, de l'Ajuntament de Tarragona a l'EMT– estan destinades a cobrir els dèficits derivats de l'aplicació de polítiques públiques i no a finançar la gestió d'aquest servei. Per tant, com que és considerada una subvenció directament vinculada al preu del servei, sí que estan subjectes al pagament de l'IVA.

Es tracta d'un cas molt estès arreu del país, ja que Hisenda va obrir expedients el passat any 2017 a tota mena d'institucions i entitats culturals, de transport, de recerca i audiovisuals que haguessin obtingut subvencions públiques.

Problemes econòmics

Fins al 2016, Hisenda no considerava que les aportacions al transport públic s'haguessin de gravar amb l'IVA. No obstant això, a partir d'aquesta data, l'Agència Tributària va canviar de criteri i va considerar que les aportacions que feien les administracions públiques al transport permetien abaixar el preu del bitllet i, per aquest motiu, va obrir diferents expedients a les concessionàries de transport.

Malgrat aquest episodi, l'Agència Tributària va realitzar canvis en la seva normativa a partir de l'octubre de 2017. Amb l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes de Sector Públic, es va excloure expressament la consideració de subvencions vinculades al preu, alhora que retira l'obligació de pagament de l'IVA per aquestes aportacions.

En el cas concret de l'EMT, es reclama el pagament de l'IVA d'entre l'abril de 2016 i el mes d'octubre del 2017. Per aquests 19 mesos, l'empresa de transport públic tarragonina hauria d'abonar uns dos milions d'euros per la tributació de les subvencions rebudes per part d'institucions.

Mentre Hisenda considera que les ajudes han estat destinades a fer millores en els preus dels bitllets i, per aquest motiu, estan subjectes al pagament de l'IVA, aquest impost no està inclòs en el preu del bitllet del transport públic. És per això que l'EMT –igual que la resta d'empreses i entitats públiques que es troben en aquesta situació– podrien tenir problemes econòmics a l'hora de recaptar aquesta quantitat de diners i fer el pagament a l'Agència Tributària. Tot i la petició, no es tracta d'un cas tancat encara. De fet, l'EMT es va subscriure a una acta en disconformitat a aquesta reclamació d'Hisenda el passat 12 de maig de 2021, de la qual encara esperen resposta.