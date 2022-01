El sector crític de JxCat manté el seu pols amb la direcció central del partit

El secretari d'Organització, David Saldoni, va remetre una carta a la militància negant que hi hagués una crisi entre els afiliats de Tarragona

Actualitzada 02/01/2022 a les 20:34

El sector crític de JxCat desmenteix les afirmacions del responsable d'Organització del partit, David Saldoni, sobre la crisi de la formació a Tarragona. Segons aquest grup de militants, la direcció local ha dimitit encara que no es vulgui reconèixer, i ara cal fer eleccions internes per renovar-la. Saldoni va enviar una carta a la militància dijous passat, just abans de Cap d'Any, minimitzant els problemes que divideixen Junts a Tarragona, atribuïnt-los a que a «algunes persones els satisfà, perquè no paren d'intoxicar la premsa. I parlo d'intoxicar, perquè en cap cas s'ha iniciat cap procés per escollir candidats a l'alcaldia d'enlloc». Precisament, el principal objectiu del sector crític consisteix a evitar que Eusebi Campdepadrós, un dels dirigents intercomarcals i actualment secretari al Departament de Justícia, assoleixi una posició dominant a Tarragona.

Els crítics, que van dimitir en bloc fa unes setmanes, preparen una nova candidatura amb l'objectiu d'enfrontar-se a qualsevol intent de situar Campdepadrós al capdavant d'una llista de JxCat en les pròximes municipals de 2023.

Cal recordar que JxCat és diferencia de Junts per Tarragona, que és el nom del grup que encapçala a l'Ajuntament Dídac Nadal, independent vinculat al PDeCAT. Aquesta matisació té a veure amb les divisions a l'interior de JxCat, on els crítics afirmen l'existència de dues línies: una dirigida per Jordi Sánchez, secretari general del partit, partidari, suposen, d'una entesa amb el PDeCAT, i una altra per Carles Puigdemont, president, ara a Brussel·les, que opta per anar en solitari a les eleccions.

Els dimissionaris han indicat que totes les renúncies als òrgans locals s'han produït, i que no hi ha cap raó per endarrerir les eleccions internes. I, encara que el secretari d'Organització al·legui que no les ha rebut totes, ells afirmen tenir-ne còpia i estar disposats a fer-les públiques si fos necessari.

Amb tot, no els preocupa que l'elecció s'hagi ajornat i que el secretari d'Organització, David Saldoni, hagi previst convocar una assemblea de la formació local a finals d'aquest mes, probablement el dia 28, per reunir tota la militància i debatre la situació. S'espera que aquesta reunió comptarà amb l'assistència del líder del partit, Jordi Sánchez.

Els crítics pensen que aquesta trobada pot ser «escalfada i moguda», atesa la profunditat de les discrepàncies, però no esperen cap condemna ni cap desqualificació perquè no està previst que s'hi hagi de votar res i, també, perquè el cens de militants fa temps que està tancat, cosa que suposa que la direcció central no pot dur nous partidaris no comprovats per mirar d'aconseguir una majoria entre els afiliats.

Al mateix temps, són conscients que JxCat a Tarragona està en una «situació d'interinatge», segons l'han definida, i que la convocatòria de l'assemblea el 28 els deixa més temps per acabar de parlar amb els militants i acabar de perfilar la candidatura local, abans de fer-la pública. «Cal treure a la llum tot el que passa», han dit, admetent que «la situació és delicada». Els crítics no han volgut encara donar-se a conèixer oficialment, tot i que la direcció diu que sap qui són.