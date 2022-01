La prova va tenir lloc sense incidències amb 1.200 persones travessant la meta de 1.500 inscrits

Actualitzada 02/01/2022 a les 19:36

Cristina Polanco i José Manuel Vieito són els guanyadors de la 17a Cursa Sant Silvestre de Tarragona celebrada el passat divendres. Amb aquesta edició la tradicional carrera de cap d'any tornava als carrers de Tarragona després d'un any d'absència per la covid-19. La 17a edició de la Sant Silvestre comptava amb un recorregut de 5 quilòmetres pels carrers de la Part Baixa i el Serrallo.La tradicional cursa ha transcorregut sense incidències remarcables i finalment han passat per meta 1.200 corredors de les 1.500 persones inscrites. Cristina Polanco amb 00:17:13 va ser la guanyadora en la categoria femenina mentre que José Manuel Vieito amb 00:14:58 es va coronar a la masculina.