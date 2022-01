Una persona va haver de ser traslladada a l'hospital per inhalació de fum

Actualitzada 01/01/2022 a les 11:52

Faltaven poc més de dos quarts per la mitjanit i, per tant, el Cap d'Any per entrar al 2022, quan els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís d'un incendi en un bloc de Sant Pere i Sant Pau a Tarragona.Es tracta de la sisena i última planta del bloc la Mussara, on el foc cremava la xemeneia i el parquet d'un habitatge. Els seus propietaris van tenir temps per sortir de l'immoble i tancar totes les finestres i portes, tal com els havia demanat els Bombers, per tal que el foc no s'escampés.Una persona va haver de ser traslladada pel SEM fins a l'Hospital Joan XVIII per inhalació de fum.Les tres dotacions de bombers que es van desplaçar fins al lloc de l'incendi van poder apagar el foc sense més conseqüències.