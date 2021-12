Preocupació per l'ingesta d'hams de pesca entre gossos a la platja Llarga

En els darrers quinze dies s'ha produït quatre casos, cosa que inquieta els que duen les seves mascotes a aquest espai natural de la ciutat

Actualitzada 30/12/2021 a les 22:12

Entre els propietaris de gossos de la zona de Llevant de la ciutat s'ha estès un cert estat de preocupació a causa dels accidents que han patit alguns d'aquests animals quan passejaven per la platja Llarga. En els darrers quinze dies, almenys quatre d'aquests gossos s'han empassat hams dels que utilitzen les persones que es dediquen a pescar amb canya en aquella zona, cosa que ha encès les alarmes de la comunitat que conviu amb animals o en té cura, perquè aquest tipus d'incident no és gaire freqüent i sobta que, en un període tan curt de temps s'hagin donat tants casos. Afortunadament, cap dels animals afectats ha sofert ferides irreversibles.

Qui ha donat l'alarma ha estat Laura Barrera responsable de la Clínica Veterinària Els Boscos, en trobar-se amb un estat de coses fins ara imprevist, perquè, «encara que pugui passar de tant en tant», segons les seves afirmacions, «no és en absolut freqüent que es donin tants casos en un període tan limitat de temps», cosa que podria indicar una tendència no desitjada.

Segons Barrera, «de vegades, els pescadors amb canya que pesquen a les roques perden l'ham per l'acció de les onades i, després, els corrents els duen cap a la platja. Si hi ha gossos passejant a la vora del mar s'hi interessen de seguida, perquè els hams duen esquer, que sol ser un peixet petit i, és clar, se'l volen menjar. Així és com s'empassen els hams que trobem dins dels seus cossos».

Un cop ingerits, els propietaris detecten la situació perquè veuen que el seu gos du un fil penjant a boca, que és part del sedal trencat, i no el poden treure amb els seus propis mitjans. D'aquí que aquests cans necessitin atenció veterinària.

Ferides

Les ferides que causen els atuells de pesca poden ser mot diverses, ja que el ganxo punxegut de l'ham, concebut per atrapar peixos, pot afectar els animals a la boca o a la laringe, i fins i tot a l'estòmac. Aquest perill es reprodueix quan els pescadors no se situen només a les roques sinó que, de nit, llencen les seves canyes des de la platja vers el mar.

El reglament de l'Ajuntament de Tarragona estableix que «la pesca al nostre terme es pot realitzar tot el dia, exceptuant la temporada d'estiu a les platges, on es podrà dur a terme l'activitat a partir de la posta de sol fins la seva sortida. S'ha de tenir en compte que no és permès pescar on hi hagi banyistes o a les zones considerades zona de bany. Tanmateix hi ha senyalitzacions on s'indiquen les àrees habilitades per pescar en totes elles».

Malgrat això, no s'hi recull res sobre la presència d'animals a les platges i el risc que pot suposar per a ells la presència d'hams o altres elements descartats o perduts durant l'exercici d'aquest lleure.

Batet està preocupada per «les conseqüències greus que pot tenir tot plegat, i per això cal recomanar a tots els pescadors que vagin amb molta cura, i que no deixin darrere seu ni hams ni res que pugui causar dany a un animal que no pot entendre de què es tracta». Els propietaris dels gossos també hauran de vigilar que les seves mascotes, quan corren per la platja, no arrepleguin res que els perjudiqui.