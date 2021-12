Les ajudes per rehabilitar habitatge social a Tarragona es poden demanar fins al juny

En poques setmanes, els propietaris tarragonins han vist amb bons ulls la mesura de l'Ajuntament, que s'ha vist reflectit en les sol·licituds rebudes

Actualitzada 30/12/2021 a les 21:53

Les ajudes per reformar pisos a Tarragona i convertir-los en habitatge social es podran demanar fins al pròxim mes de juny. Les sol·licituds es van obrir el passat 13 de desembre i, des de llavors, l'Ajuntament ja ha rebut un total de catorze sol·licituds, una fita que celebren des de la conselleria. En concret, el consistori concedirà fins a 18.000 euros a aquells propietaris que estiguin interessats i compleixin els requisits establerts des de l'administració per entrar a la borsa de mediació. L'Ajuntament té una partida reservada per a aquesta acció d'un total d'1,1 milions d'euros. Tal com declarava a Diari Més la consellera d'Habitatge Social, Eva Miguel, es tracta d'un fons el qual «esperem que es gasti, ja que seria senyal que ha tingut una bona rebuda». Tot i això, la consellera no descartava poder ampliar la partida amb una segona convocatòria o bé realitzar-ne «una segona en cas que aquest primer fons no s'hagi exhaurit».

La conselleria ha rebut un total de catorze sol·licituds des de l'obertura de la demanda d'ajuts el passat 13 de desembre. Segons fonts municipals, es tracta d'una xifra molt esperançadora, ja que altres ciutats del territori similars a Tarragona haurien rebut menys peticions en els sis mesos de termini. D'aquestes, cinc són d'habitatges que ja formen part de la borsa de mediació avui dia i els altres nou es tracten de nous propietaris interessats a entrar en el mercat públic d'habitatge. En l'actualitat, aquesta borsa compta amb un total de 86 pisos, dels quals tots compten amb inquilins i «hi ha llista d'espera», assegurava Miguel. «Per això és tan important comptar amb iniciatives com aquestes, perquè petits propietaris que no poden costejar la reforma completa d'un pis vell», remarcava la consellera, apuntant al fet que Tarragona és una ciutat que compta «amb un parc d'habitatge bastant envellit».

Les persones usuàries de la borsa de mediació no han de complir cap mena de requisit. «No s'ha de confondre aquest servei amb aquells derivats de Serveis Socials que normalment necessiten habitatge d'emergència», aclaria Miguel, tot afegint aquest «és un servei públic més per facilitar l'accés a un lloguer just per part de la ciutadania». De fet, els preus a la borsa són d'entre un 10% i un 20% més baixos que al mercat privat. Aquesta borsa no només ofereix avantatges per als llogaters, sinó que també n'hi ha per als propietaris. En concret, segons Miguel, «la taxa d'impagament del lloguer a la borsa és ínfima. Hi ha molts més problemes al mercat privat». A més, el consistori també ofereix mediació entre el llogater i el propietari, garantia de compliment de les obligacions contractuals i pagaments, assessorament jurídic i tècnic personalitzat i assegurança multirisc durant la durada del contracte de forma totalment gratuïta.

Els catorze propietaris interessats començaran a rebre a tècnics de l'Ajuntament a partir de la setmana vinent i determinaran que els habitatges compleixen amb els criteris establerts. El següent pas seran els tràmits burocràtics, els quals seran facilitats per part de la conselleria «per fer-ho el més àgil possible».