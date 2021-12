L'Home dels Nassos recorre els carrers de Tarragona per acomiadar l'any

Milers de curiosos s'han concentrat a la plaça de la Font per veure'l arribar

Actualitzada 31/12/2021 a les 14:07

L'Home dels Nassos s'ha passejat el matí d'aquest divendres pels carrers de Tarragona per acomiadar l'any. Com a consequència de la pandèmia, l'acte s'ha hagut de reinventar i, a partir de les 10 del matí se l'ha vist per la ciutat a dalt del seu cotxe acompanyat pels músics del Tecler amb el seu trenet.Al migdia ha arribat a la plaça de la Font, amb el seu cotxe clàssic, on l'esperaven milers de tarragonins i tarragonines.