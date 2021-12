El Síndic de Greuges demana explicacions als bancs per la 'deixadesa' a SPiSP

Des de la creació de la plataforma 'Mayores Seguros' a principis del passat estiu, no s'ha produït cap atracament més a ancians al barri

El Síndic de Greuges demanarà explicacions als bancs sobre la deixadesa de l'atenció al públic i especialment a la gent gran al barri de Sant Pere i Sant Pau (SPiSP). Després de la carta enviada per part de l'Associació de Veïns La Unió de Sant Pere i Sant Pau on denunciaven la limitació de serveis que s'ofereixen a la finestreta de les sucursals, la institució catalana va assegurar que demanaria explicacions a les quatre entitats bancàries més importants del territori sobre en quines condicions es troba actualment la seva atenció al públic. Des de feia uns mesos, els veïns de SPiSP demanaven que obrissin més dies i més hores els taulells d'atenció al client, ja que actualment les persones d'edat avançada es veuen obligades a fer les transaccions des del caixer automàtic, exposant-se a possibles robatoris. La inacció per part dels bancs els va portar a mobilitzar-se, creant la plataforma Mayores Seguros, un grup de voluntaris que acudeixen en dies clau cada mes perquè la gent gran pugui anar als caixers de forma segura. A més, també van voler exercir pressió sobre les entitats, i ho van fer a través de la carta al Síndic, la qual ja ha obtingut resposta.

En la resposta, la institució remarca que ha obert un expedient «per tal d'analitzar el fenomen de la supressió d'oficines bancàries i les dificultats que això comporta per a les persones que, per edat, desconeixement i confiança, no accedeixen als serveis bancaris de forma telemàtica». Alhora, assegurava que s'ha demanat «informació al Banc d'Espanya, com a ens regulador i a les quatre entitats financeres més importants i amb implantació a tot el territori, com són CaixaBank, BBVA, Banc Sabadell i Banco Santander» per tal de conèixer quins són els serveis que actualment ofereixen i poder extraure una conclusió clara sobre la situació en la gent gran.

A més, davant la denúncia per part de Mayores Seguros sobre la inseguretat generalitzada en els barris tarragonins, el Síndic assegurava haver demanat un informe a l'Ajuntament de Tarragona «a efectes de conèixer les actuacions que es duen a terme en el barri o que es preveuen adoptar, en relació amb la manca de seguretat» i també sobre la falta de serveis en aquestes entitats bancàries.

Des de la plataforma va mostrar-se molt satisfets amb la resposta a la seva demanda, malgrat que el portaveu de Mayores Seguros i president de l'AVV La Unió, Gabriel Muniesa, assegurava en declaracions a Diari Més que els havia faltat «que es posicionessin més a favor dels drets de la gent gran». En la carta, el Síndic assegura que, davant els fets exposats en la seva demanda, «no se'n desprèn una possible vulneració de drets o llibertats constitucionals o estatutàries». Per aquesta resposta, Muniesa expressava haver-se sentit decebut, ja que «esperàvem un posicionament molt més clar en aquest punt». Per la resta, asseguren que esperaran veure la resolució una vegada que el Síndic hagi fet les investigacions pertinents.

El moviment va més enllà

Mayores Seguros està tenint un veritable èxit: des que el grup de voluntaris fa els torns de vigilància, asseguren que no s'ha produït cap robatori més a la zona dels caixers a SPiSP. «Hi ha una gran quantitat de gent molt agraïda amb la tasca que estem realitzant. Moltes persones ja se'ns apropen i ens comenten que només van al banc quan estem nosaltres, se senten molt més segurs», explicava Muniesa.

La plataforma va començar a recollir la setmana passada signatures entre els veïns del barri per proposar una nova llei al govern espanyol que reguli aquesta problemàtica amb els taulells de les sucursals bancàries. A més, també estan fent unes rondes informatives en altres barris de Tarragona o, fins i tot, en altres municipis per a difondre la seva tasca i que més gent s'uneixi a ells. Un dels altres grans objectius que tenen és el de buscar un suport i reconeixement institucional. Muniesa declarava que aquest pròxim mes de gener es reuniran amb la delegada del govern de Catalunya per tal d'explicar-los la seva lluita, a més d'estar temptejant Ajuntaments del territori.