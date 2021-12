Els dos animals han donat un tomb per la zona del camí de la Cuixa

Actualitzada 31/12/2021 a les 11:41

Aquest matí les persones que passaven pel passeig de Sant Antoni de Tarragona s'han trobat amb una estampa d'allò més curiosa: dues cabres passejant per la zona.Els dos animals han donat un tomb per la zona del camí de la Cuixa i han estat atrapades mentre feien la seva per la zona de davant l'edifici de la Diputació de Tarragona.