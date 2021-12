La baralla ha tingut lloc al número 12 del carrer Orosi

Actualitzada 31/12/2021 a les 13:46

Aquest matí quatre dotacions dels Mossos d'Esquadra han intervingut en una baralla al número 12 del carrer Orosi, i han denunciat a un veí de Tarragona de 45 anys que viu per la zona.Segons ha pogut saber Diari Més, hi ha hagut una baralla entre el denunciat i un altre home i els veïns han alertat als mossos. En arribar els cossos de seguretat l'home ha fugit i s'ha tancat en un pis de la zona.Els agents desplaçats han intentat contactar amb l'home des de fora, que no obria la porta, i quan finalment ho ha fet els ha llançat un objecte contundent. Per aquest motiu aquest veí de 45 anys ha estat denunciat per agressió als agents de l'autoritat.