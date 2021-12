Les ajudes per rehabilitar pisos socials a Tarragona no convencen els propietaris

Només catorze persones s'han inscrit per passar la inspecció i poder optar a la subvenció de l'Ajuntament per cobrir les obres de reformes

Actualitzada 29/12/2021 a les 21:34

Les ajudes per a rehabilitar habitatges i destinar-los a lloguer social no han acabat de calar en la ciutadania. De fet, només catorze propietaris tarragonins s'han apuntat a la llista per a optar a les ajudes que va convocar l'Ajuntament ara fa un mes i mig per reformar vivendes i destinar-les a la borsa del de mediació del consistori. Malgrat les xifres, la consellera d'Habitatge Social, Eva Miguel, assegurava en declaracions a Diari Més que «estem bastant contents amb la rebuda que està tenint el projecte» i esperen que en les pròximes setmanes, després de les festes de Nadal, incrementi aquest nombre d'inscrits. «Estem fent una campanya comunicativa bastant forta, amb publicitat dels ajuts per tota la ciutat. A més, també esperem que el boca-orella en trobades familiars serveixi per donar a conèixer més aquesta iniciativa de l'Ajuntament», remarcava la consellera.

D'aquestes catorze persones sol·licitants, cinc són propietaris de pisos que ja es troben dins de la borsa de mediació de l'Ajuntament, mentre que les nou restants són nous interessats a entrar a aquest sistema. Segons Miguel, molts d'aquests nous interessats són «petits propietaris que tenen els pisos heretats dels avis i que, des que no hi són, els han tingut desocupats. Però ara, amb aquesta opció, veuen l'oportunitat d'arreglar-ho i poder treure'n profit i, alhora, ajudar a les persones que busquen un lloc on viure».

A partir de la pròxima setmana, aquests catorze sol·licitants rebran la visita de tècnics als domicilis, els quals analitzaran si els habitatges compleixen els requisits per a optar a les ajudes. Una vegada superat aquest primer tràmit, els propietaris hauran de fer la sol·licitud –tenen temps fins al juny de 2022, amb la qual podran obtenir ajudes de fins a 18.000 euros per cobrir despeses de les obres, com ara actuacions a la cuina, bany, instal·lacions d'aigua, llum i gas, entre d'altres.

Llista d'espera per la borsa

La consellera Miguel va voler remarcar la importància de potenciar la borsa de mediació a Tarragona. En total, la ciutat compta amb 86 habitatges socials, dels quals tots estan ocupats, però continua havent-hi llista d'espera. «Tarragona té un parc d'habitatge bastant elevat, i és costós per als petits propietaris fer-se càrrec de les reformes. Per aquest motiu és important impulsar iniciatives com aquestes, on els petits propietaris rebin ajudes per a poder donar un ús a aquell pis que té desocupat», remarcava Miguel. Els pisos que es troben a la borsa de mediació de l'Ajuntament es troben en preus d'entre el 10% i el 20% més baixos que el mercat privat. A més, el consistori ofereix mediació entre el llogater i el propietari, garantia de compliment de les obligacions contractuals i pagaments, assessorament jurídic i tècnic personalitzat i assegurança multirisc durant la durada del contracte de forma totalment gratuïta. D'altra banda, Miguel assegurava que la taxa d'impagament per part dels llogaters dins de la borsa és «ínfima, hi ha molts problemes en el mercat privat». La consellera espera que amb aquest incentiu es pugui «ajudar al fet que tothom tingui l'oportunitat d'accedir a un lloguer just».