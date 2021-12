ERC s'encomana a ECP per aprovar el pressupost de Tarragona pel desgavell del PSC

Els socialistes van anul·lar a últim moment la reunió per negociar els comptes, tot posant «excuses», segons el govern

Actualitzada 30/12/2021 a les 06:49

El govern continua buscant vies per aprovar el pressupost del pròxim 2022, encara que l'única que li queda és la d'arribar a bon port en les negociacions amb En Comú Podem. Ahir, el PSC va fer pública la decisió desgavellada de no continuar amb les converses amb el govern municipal, després de considerar «que no es donen les condicions objectives, ni de respecte institucional necessari per poder mantenir cap mena de reunió formal, ni en clau de ciutat», tal com anunciaven en un comunicat. Els mateixos socialistes van fer referència a unes declaracions d'alguns membres de l'equip de govern, les quals constataven que la proposta per negociar no «era definida per tot el conjunt» i que, per tant, «no es pot arribar a una reunió sincera i responsable». Les declaracions a les quals el PSC feia referència eren les expressades des de la CUP on, segons el PSC, feien patents certs dubtes i distància sobre la decisió de dialogar amb ells. Malgrat això, la CUP només va explicar que, des del govern, farien un retorn d'opinions respecte a les propostes que va enviar el 14 de desembre l'equip socialista. Per tant, sembla que tot apunta a una mena d'excusa per escapar-se de les converses i bloquejar a l'equip de Pau Ricomà. Un pensament en el qual coincidia l'equip de govern després d'assabentar-se de l'última decisió dels socialistes.

Sorpresa pel «cop de volant»

L'equip municipal es va despertar amb una sorpresa, assabentant-se'n de la decisió del PSC «a través de la premsa, una actuació que deixa molt a desitjar per part seva», declarava el portaveu de l'equip negociador del govern, Xavier Puig. «Estem molt sorpresos amb el cop de volant del Partit Socialista. Ens sona una mica a excusa, perquè es remeten a declaracions de membres del govern que han fet molt de mal. Algú ens pot dir quin company ha fet alguna declaració hostil que vagi en contra del diàleg que cal fer per la ciutat? Perquè jo crec que ningú», assegurava el portaveu, afegint que «qui vol fer coses, troba la manera de tirar-les endavant i, qui no, posa excuses».

Puig explicava que l'equip negociador havia programat una trobada amb el PSC ahir mateix per parlar sobre les propostes que ells els havien fet arribar, uns suggeriments «raonables, positius i que havíem estudiat». «Han estat ells els que s'han aixecat de la taula, d'una manera inexplicable i forçada», criticava el portaveu, mentre que apuntava que «nosaltres seguirem oferint diàleg a aquells qui vulguin el bé per Tarragona».

Un acord com més aviat millor

El govern ja va explicitar que, tot i reobrir la tanda de negociacions, volia que fos «un període no dilatat en el temps», però la situació es complica. Després d'haver-se trobat amb la porta tancada, l'equip de govern només es troba amb l'opció de negociar amb profunditat i cedir una mica més davant d'En Comú Podem per aconseguir el seu vot a favor o una abstenció, que facilitarien l'aprovació dels comptes. Fonts d'ECP van assegurar a aquesta redacció que tornarien a centrar-se en les negociacions una vegada «acabades les festes de Nadal», una intenció que no coincideix amb la voluntat de dur a terme negociacionsper part del govern.

Malgrat això, Xavier Puig va remarcar que la prioritat del govern seguia sent «posar-se d'acord el més ràpid possible per tirar endavant el pressupost del 2022». «Tothom sap que el que la ciutat necessita és que fem pinya. Aquestes maniobres de bloqueig o de voler desgastar al govern, tenint en compte que tenim un pressupost expansiu», criticava el portaveu de l'equip negociador, tot fent referència a les últimes actuacions del PSC.