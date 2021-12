El tortell de Reis del Forn Tarraconense, triat com el millor de Catalunya

L'any passat, en la primera edició del concurs de Millor Tortell de Catalunya, ja va quedar en tercera posició

Actualitzada 30/12/2021 a les 13:19

El tortell de Reis que elabora el Forn Tarraconense de Tarragona ha estat triat com el millor de Catalunya en la segona edició del concurs organitzat per Panàtics, segons informa aquesta plataforma de difusió de la pastisseria artesanal.El tortell que elabora Julio Solanes, del Forn Tarraconense de Tarragona, s'ha imposat als de 70 pastisseries més de tot Catalunya.L'any passat, en la primera edició del concurs de Millor Tortell de Catalunya, ja va quedar en tercera posició.En aquesta ocasió, ocupen el segon i el tercer lloc dues pastisseries de Barcelona: Forn Gil i Carrió, respectivament.Un jurat especialitzat ha valorat en un tast a cegues cada tortell segons el sabor, aroma; qualitat del massapà i del brioix; aspecte, forma, decoració i pes.El tortell guanyador s'elabora amb massa mare fermentada quatre vegades abans de coure-la, per la qual cosa es triga al voltant de dos dies a acabar-lo.Panàtics convoca aquest concurs amb l'objectiu de fomentar l'elaboració d'aquestes postres tradicionals i, reparteix els tortells que opten al premi -cal presentar-ne dos- entre diversos menjadors socials.