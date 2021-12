Cau en picat l'ocupació d'hotels i restaurants a Tarragona per Cap d'Any

Les cancel·lacions arriben al 75% a molts hotels de la província i es mantenen de forma forçada al 50% en la majoria de restaurants

Actualitzada 30/12/2021 a les 15:45

Les restriccions horàries i la limitació d'aforaments instaurades per la Generalitat arran de la situació pandèmica ha provocat una caiguda en picat de l'ocupació en hotels i restaurants per Cap d'Any a la província de Tarragona.Segons un comunicat emès per la Federació d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona, l'hoteleria va molt lligada a restauració i a diferència d'altres anys, en que l'ocupació per Cap D'any, tant en hotels com en restaurants solia ser del 100%, aquest 2021 les dades s'allunyen de les bones xifres a les que estàvem acostumats. «Les reserves han caigut en picat. Ha estat una desil·lusió total ja que esperàvem que com a mínim la nit de Cap d'Any l'ocupació fos bona», apuntava el president de l'Associació Hotelera de la Província de Tarragona, Magí Mallorquí.La cancel·lació de reserves de restauració ha afectat a les ocupacions hoteleres, ja que són dos sectors que van molt lligats. Certes zones d'interior o de muntanya presenten una major ocupació, principalment Terra Alta, Priorat i Conca de Barberà; però no és el cas d'hotels de ciutats com Valls o Reus, on hi havia moltes reserves de sopars de Cap d'Any que s'han anat cancel·lant i han obligat, fins i tot, al tancament del restaurant.Si detallem les dades per territori, a Reus les reserves als hotels volten el 25% quan abans de la pandèmia rondàven el 85%. El percentatge és més alt en allotjaments que no es troben a la capital del Baix Camp, amb ocupacions del 40% «que arribarien al 100% si no haguessin aplicat les restriccions d'aforament», continua el comunicat. En quant als restaurants de la capital del Baix Bamp, les reserves han disminuït de forma forçada en un 50% per les restriccions d'ocupació però també per anul·lacions de clients. A ciutats de costa com Cambrils l'ocupació als restaurants segueix la mateixa tònica.A destins de costa de les Terres de l'Ebre, les ocupacions són més variables. En alguns casos com a l'Ametlla de Mar la davallada ha estat del 65% respecte als anys anteriors a la pandèmia amb una ocupació que ronda el 35%. En altres, com a l'Ampolla, «l'ocupació als hotels hauria estat del 100% si no hi hagués hagut restriccions del 50% en restaurants».A Valls, on les ocupacions hoteleres de Cap d'Any eren gairebé del 100%, aquest any han rondat el 10%. En quant als restaurants, l'ocupació també és baixa i en molts casos els restaurants han tancat per l'allau de cancel·lacions.A la Conca de Barberà, un destí de natura poc massificat, amb un major nombre de cases rurals, l'ocupació és molt més alta, però fins a darrera hora han estat pendents de canvis i cancel·lacions pel creixent nombre de casos de Covid. L'ocupació ronda el 75% i esperen arribar al 100% amb les reserves d'última hora.El mateix bon percentatge d'ocupació s'està veien a la Terra Alta i al Priorat, amb ocupacions a cases rurals i petits hotels que també arriben a penjar el cartell de complet.Al Tarragonès, fora de la capital, l'ocupació també s'ha vist molt afectada per la pandèmia, sobretot en restauració, on s'ha reduït aproximadament un 75% respecte a anys anteriors. Als hotels l'ocupació és del 70%.A Tarragona, les reserves als hotels també ha disminuït, amb ocupacions que oscil·len entre el 20% i el 80% segons els casos, i esperen reserves d'última hora. En aquest cas, es manté la tendència que els hotels ofereixen sopars, només, per als clients allotjats. En quant als restaurants de Tarragona, l'ocupació és similar a la resta de ciutats. Les reserves han disminuït de forma forçada en un 50% per les restriccions d'ocupació però també per anul·lacions de clients. Alguns establiments han optat per tornar a oferir serveis de delivery per aquells clients que no han pogut fer el Cap d'Any al restaurant per falta d'espai o per casos de Covid.A la costa del Baix Penedès, la tònica es repeteix. En anys anteriors l'ocupació era del 100% i aquest 2021 ronda del 25%. En restauració, també es manté el percentatge de caiguda de reserves en un 75%.Segons el president de la Federació, Francesc Pintado, «estem veient que les restriccions en hosteleria només s'estan aplicant a Catalunya i la nostra corba pandèmica no és millor que la resta de comunitats on la restauració està treballant amb normalitat. El mal que estem patint no és proporcional a les suposades millores de salut que haurien de comportar les mesures i creiem que cal ser-ne conscients i demanar al Govern que actuï en conseqüència per evitar que la davallada del nostre sector sigui catastròfica».