Un jutge de Tarragona dobla la pensió a una gran dependent amb Alzheimer

Actualitzada 29/12/2021 a les 13:11

Un jutge de Tarragona ha doblat la pensió a una gran dependent amb Alzheimer en concedir-li el complement de gran invalidesa que li havia denegat l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), en una sentència a la qual ha tingut accés EFE.La beneficiària treballava en el sector de prevenció de riscos laborals i tenia reconeguda la incapacitat permanent absoluta des de l'any 2011 per pèrdua de visió a causa d'un glaucoma.No obstant això, posteriorment, la dona també va emmalaltir d'Alzheimer i actualment necessita ajuda per a qualsevol activitat essencial de la vida diària, per la qual cosa està ingressada en un centre assistencial des del passat mes d'agost.L'extreballadora, defensada pel despatx Campmany Advocats, cobrava una pensió per incapacitat absoluta de 1.155,88 euros al mes però, donat el seu estat, es va sol·licitar també el complement per gran invalidesa, que ascendeix a 1.110,93 euros mensuals.El 26 de setembre del 2019 l'INSS va revisar el cas i, malgrat la situació de la dona, va denegar el complement per gran invalidesa.El metge avaluador va concloure que la dona podia valer-se per si mateixa en les activitats bàsiques de la vida diària encara que tingués una «lleu dependència».No obstant això, el magistrat del Jutjat social 3 de Tarragona ha resolt que «existeix un empitjorament substancial en l'estat de l'actora, comparant la seva situació l'any 2011 amb la situació actual».La sentència recull un quadre de demència Alzheimer molt greu, capacitat de parla anul·lada, manca de funcions executives; desorientació autopsíquica, espacial i temporal total, dèficit atencional sever i memòria deteriorada, entre d'altres.També té en compte les «conductes inadequades, desadaptades o disruptives» com «passejar sense roba» per decidir a favor de la perjudicada i condemnar l'INSS a reconèixer-li la gran invalidesa amb efectes des del 26 de setembre del 2019.