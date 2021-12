La plaça Corsini viurà el primer Cap d'Any infantil de Tarragona

Des de les 8.30h i fins a les 12.30h hi haurà atraccions per als infants

Actualitzada 29/12/2021 a les 17:38

El dia 31 al matí, els més petits podran gaudir d'un cap d'any abans d'hora a la Plaça Corsini. El conseller de Comerç Dídac Nadal ha volgut destacar que «és la primera vegada que Tarragona organitza una festa de cap d'any alternativa, pensant en els més petits de la ciutat». Nadal també ha explicat que «un dels factors que més ens satisfà és que aquesta festa és el resultat de la col·laboració a tres bandes entre l'Associació de Veïns i Veïnes de Tarragona Centre, els i les paradistes del Mercat Central i la conselleria de Comerç». El conseller també s'ha referit a la situació sanitària que ha obligat a reformular la proposta «malauradament la situació actual ens ha obligat a adaptar el format, ja que la prioritat és garantir la màxima seguretat sanitària durant tot el matí a la plaça Corsini».Des de 8.30 h fins a les 12.30 h del migdia hi hauran diferents atraccions per als infants com un mini-trenet envoltant l'arbre que presideix la plaça Corsini amb un diàmetre de 10 metres dirigit als infants de 2 a 6 anys. També hi hauran dues atraccions inflables de 10 metres x 6 metres cadascuna una per a majors de 4 anys i l'altra per a majors de 6 anys.A partir de les 9 del matí, també hi haurà un fil musical que repassarà els èxits musicals d'aquest darrer 2021 fins a les 12 del migdia. A les 8.30 h també es començaran a moure 12 tubs inflables de 5 metres d'alçada. Aquests tubs s'aniran desinflant per fer el compte enrere quan se sentin les campanades a les 12h, les darreres 12 campanes que sonen al Carrilló els 365 dies de l'any. El compte enrere per a aquest moment tan esperat el farà la Gelocatila. Es tracta del personatge de la pallassa Cristina Parera que visita els hospitals a través de l'entitat Papallupas. La Gelocatila també serà l'encarregada de repartir els 365 nassos de Papallupas que ha adquirit el Mercat Central per obsequiar els més petits de casa a partir de les 11h30. Per tant, la festa tindrà un caràcter solidari amb aquesta col·laboració amb l'entitat Papallupas encarregada de portar humor i esperança als centres hospitalaris.A partir de les 12.30 h el duet El Último Vinilo tocarà hits musicals de pop-rock anys 70, 80 i 90. A més, des de les 11 h. fins les 13 h, la vedet Megapubilla passejarà pels carrers propers al Mercat Central per tal de desitjar a tothom una bona entrada d'any amb un somriure.