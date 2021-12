La Generalitat estableix 20 zones marítimes tancades a la pesca

Els pescadors han indicat els sectors que calia protegir per garantir la criança del peix i evitar que les espècies desapareguin

Actualitzada 28/12/2021 a les 21:23

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, ha determinat l'exclusió pesquera permanent en una superfície aproximada a la d'Andorra, repartida entre un conjunt de zones molt valuoses per al cicle biològic de les espècies de fons com ara el lluç, la gamba rosada, la gamba blanca, l'escamarlà i el moll, totes subjectes a un rigorós pla de gestió de governació des de Brussel·les. La nova mesura de conservació s'ha adoptat sota la normativa estatal a iniciativa del sector pesquer i l'òrgan científic del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l'Institut Català de Recerca per la Governança de la Mar (ICATMAR).

En relació a la mesura, el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, ha manifestat que «es tracta d'una actuació que contrasta amb la manca de sensibilitat envers el Mediterrani evidenciada fa pocs dies per la Comissió Europea en el marc del darrer consell de ministres de Pesca de la Unió Europea».

La secretària de la Confraria de Pescadors de Tarragona, Rosa Sans, ha indicat que aquesta mesura s'ha adoptat de manera consensuada entre totes les confraries i el govern de la Generalitat, i que, en el cas de Tarragona, l'interès de l'entitat que representa era «preservar les zones on es cria el lluç, per evitar que desaparegui dels nostres caladors». Sans ha afegit que «cada confraria ha determinat les àrees que ha considerat que s'havien de protegir. En el cas de la demarcació de Tarragona, hem estat en contacte permanent amb les altres confraries, per evitar que hi haguessin problemes a l'hora de delimitar-les».

Amb l'acord assolit i la seva aplicació, els pescadors no esperen ara problemes d'aquesta banda, perquè preveuen garantir-se més anys d'activitat. «No volem acabar amb el mar», ha dit Sans, «que és el lloc on treballem i obtenim els nostres recursos».

En un comunicat de la Generalitat s'indica també que «malgrat les contínues iniciatives del sector en pro de la sostenibilitat, de la mà dels científics, les administracions i la societat civil, el darrer consell de ministres de Pesca de la UE, els dies 12 i 13 de desembre, va imposar una reducció del 6% dels dies de pesca d'arrossegament per a l'any 2022, que s'afegeix a les dels anys anteriors. La delegació negociadora de l'Estat va defensar sense èxit l'opció alternativa, prioritzada pels científics i l'administració del govern català, en el sentit de millorar l'estat de les poblacions de peixos mitjançant la generalització de xarxes de pesca més selectives, que deixen escapar els individus petits».

Per pal·liar l'impacte d'aquesta reducció en el sector pesquer, la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible ha reclamat al Ministeri la implementació d'ajuts a la flota mitjançant l'adopció de plans d'aturada ordenats que garanteixin el funcionament de les estructures pesqueres i la comercialització del peix.

El Departament diu també que «acompanya el sector pesquer català en la transició cap a la sostenibilitat que protagonitza la pesca mediterrània, amb l'objectiu d'impulsar el model de pesca costaner de Catalunya, un veritable sistema socioecològic que dinamitza l'economia dels territoris marítims i constitueix un dels puntals de l'economia blava del país».