L'Home dels Nassos tornarà a voltar per la ciutat amb el seu cotxe aquest divendres

Els dies 2, 3 i 4 de gener, els patges reials recolliran cartes al Pati Jaume I

Actualitzada 29/12/2021 a les 14:11

El 2 de gener, els Patges Reials a l'Ajuntament

Aquest divendres, 31 de desembre, l'Home dels Nassos tornarà a ser el protagonista indiscutible del darrer matí de l'any. Enguany, repetint l'experiència de l'any passat, tornarà a voltar per la ciutat amb el seu cotxe, acompanyat pels músics del Tecler dalt del trenet, i recorrent, des de les 11 h, dos dels barris de la ciutat, en aquesta ocasió, Torreforta i Sant Pere i Sant Pau. A partir de les 12.30 h, està previst que l'Home dels Nassos arribi a la Part Alta de la ciutat, per recuperar en part el seu recorregut habitual a partir del portal de sant Antoni, per finalitzar la seva passejada a la plaça de la Font, on des del balcó de l'Ajuntament, saludarà i felicitarà l'any a tots els nens i nenes.Els dies 2, 3 i 4 de gener, com és tradicional, els Patges Reials s'instal·laran al Pati Jaume I de l'Ajuntament per recollir les cartes dels infants. El dia 2, ho faran en horari de matí, d'11 a 13 h. Mentre que els dies 3 i 4 de gener, hi seran de 18 a 20 h.