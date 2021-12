L'Ajuntament de Tarragona convoca més de 30 llocs de feina pel projecte 'Treball als Barris'

Són places per ajudar en tasques de neteja o jardineria de la Part Alta i Campclar o fer d'auxiliar en dependències municipals

Actualitzada 28/12/2021 a les 21:57

L'Ajuntament de Tarragona ha obert un total de 36 nous llocs de feina per tal de dur a terme el projecte Treball als Barris 2021. Aquesta iniciativa del Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu impulsar el desenvolupament socioprofessional de les persones dels barris de cada municipi millorar la qualitat de vida dels residents. És per aquest motiu que des de l'Ajuntament s'han convocat noves places per tal de treballar en la rehabilitació i manteniment d'espais, la neteja de dependències municipals, com a auxiliars de jardineria o auxiliars en instal·lacions municipals.

Els individus que facin la sol·li-citud han de tenir més de 10 anys, tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la Unió Europea i tenir coneixement de les llengües catalana i castellana. D'entre tots els sol·licitants, en sortiran els 36 escollits, els quals es repartiran en diferents tasques amb un contracte de sis mesos de durada. En concret, per la rehabilitació i manteniment de Campclar i Part Alta hi haurà un cap de colla i 9 peons, un cap de colla i deu peons per la neteja de dependències municipals d'aquests mateixos barris, un cap de colla i set peons per activitats auxiliars de jardineria i set auxiliars subalterns en instal·lacions municipals.

L'Ajuntament de Tarragona ja ha dut a terme altres accions en el marc del projecte Treball als Barris 2021. Va ser el cas de les accions formatives que es van dur a terme a la Part Alta i Campclar la passada primavera. Les formacions estaven basades en el contingut dels certificats de professionalitat corresponents i en total sumaven 645 hores de formació. En aquestes formacions hi van participar 44 persones en situació d'atur.