En Comú Podem retarda les negociacions amb el govern de Tarragona pel nou pressupost

Tot i que el govern no vol allargar la nova ronda de converses, des de la coalició volen acabar «tranquils les festes de Nadal»

Actualitzada 28/12/2021 a les 22:29

En Comú Podem no té pressa per començar la nova ronda de negociacions amb el govern tarragoní: han deixat les noves reunions per la primera setmana després de les festes de Nadal. Així, la voluntat de fer una ronda de converses express per part del govern queda bloquejada davant la tranquil·litat amb la qual afronten des dels comuns aquesta nova oportunitat d'arribar a un acord. Segons van informar fonts de l'executiva d'En Comú a Tarragona a Diari Més, prefereixen «acabar tranquils les festes de Nadal i reprendre les reunions la primera setmana després de vacances», en concret, després del dia de Reis.

En concret, una de les coordinadores d'En Comú a Tarragona, Elisa Alegre, declarava que s'hauran de reunir amb l'altra executiva de la coalició per tal de buscar un objectiu conjunt per treballar en les messes de negociació amb el govern.

Més diners en política social

Alegre explicava que buscaran potenciar «encara més» la part social que inclou el pressupost. «El mateix Jordi Fortuny va explicar que serien uns comptes que no agradarien. Nosaltres no ens volem quedar amb això i volem millorar el màxim que es pugui», remarcava la coordinadora.

Per la banda de Podem, el secretari d'Organització del partit a Tarragona, Mariano Pescador, coincideix en què el primer pas és reunir-se conjuntament i, després de la reunió amb el govern, tornar a passar per les assemblees. «Encara hem de decidir on volem pressionar, però tenim clar que volem un pressupost just, que tingui en compte sobretot els barris de Ponent», apuntava Pescador.

«Considerem que el pas d'ajornar el ple ha estat encertat, bàsicament perquè no sumen els vots suficients», explicava Alegre, mentre que el secretari de Podem assegurava que aquesta situació en la qual es troben és «la conseqüència de la seva actitud prepotent durant els últims sis mesos: amb aquest comportament van fer fora a ECP del govern i aquesta acció ens condiciona a l'hora d'arribar a un acord». «És un equip de govern que ha demostrat un fracàs polític després d'aquesta negociació», continuava Pescador, afegint que celebrava que «per fi s'hagin obert a dialogar amb el PSC, hagués estat una irresponsabilitat més per part seva no fer-ho». Pescador va aprofitar per assenyalar que «la responsabilitat que el pressupost s'aprovi o no és del govern. No val intentar posar la culpa sobre una altra persona, en aquest cas a Aguilar», fent referència a la roda de premsa on el govern va acusar la portaveu d'ECP al consistori per votar no a la Comissió Informativa. «Va ser una compareixença molt injusta i patètica», afegia Pescador, remarcant que «un trànsfuga com Hermán Pinedo no hauria de demanar que ningú deixi de banda els interessos personals».

Assemblea conjunta: sí o no?

Seguint el procés assembleari d'En Comú Podem, després de les negociacions que les executives tindran amb el govern a mitjans de gener, les assemblees d'En Comú i Podem hauran de tornar a votar a favor o en contra d'aprovar el pressupost pel pròxim any 2022. Elisa Alegre apuntava a la celebració d'una assemblea conjunta, com la celebrada quan van marxar del govern, per evitar problemes per arribar a acords, «explicant com està la situació de la mateixa manera i igual per tothom, per votar les dues formacions en les mateixes condicions», declarava Alegre. Tot i això, Pescador es refermava en mantenir l'assemblea pròpia amb la militància de Podem, «tal com marquen els estatuts».