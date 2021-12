Els preus del lloguer a la ciutat de Tarragona augmenten un 6,9% durant l'any 2021

La tendència mitjana estatal, en canvi, ha estat el descens dels preus

Actualitzada 28/12/2021 a les 21:36

Els preus del lloguer a la ciutat de Tarragona han augmentat un 6,9% respecte als de l'any anterior, segons un informe del portal web Idealista, dedicat al sector immobiliari.

Segons aquest document, hi ha un total de 42 capitals de demarcació a tot l'Estat que estan en la mateixa situació, malgrat que la tendència general sigui la contrària. Així, al 6,9% de Tarragona cal afegir-hi el 10,2% de Huelva, que és la ciutat on el lloguer ha crescut més, seguida d'Albacete, amb un 8,7%, i Pontevedra, que registra un 7,3%.

No obstant això, el preu mitjà de tot l'Estat indica una caiguda del 4,5%, i se situa en els 10,6 euros per metre quadrat. El portaveu d'Idealista, Francisco Irañeta, ha indicat que l'oferta disponible «ha estat el factor que ha marcat el ritme del mercat del lloguer durant tot l'any 2021». Irañeta ha afegit que «els grans increments de l'estoc d'habitatges de lloguer, que va arribar a ser de més del doble en els principals mercats, van dur com a conseqüència caigudes dràstiques dels preus de les rendes. A l'abril d'enguany, les baixades dels preus del lloguer van marcar un rècord històric. Però des de l'estiu, amb l'anunci de la tornada de les universitats en mode presencial, la fi de molts ERTO, el teletreball convertit en una eina híbrida i el retorn del turisme, l'oferta comença a reduir-se de manera progressiva».

Iñareta preveu que l'evolució del lloguer, el 2022, estarà «íntimament relacionada» amb la quantitat d'estoc disponible, perquè «si se segueix reduint, veurem com els preus creixen de manera progressiva. Per això és de vital importància que totes les mesures que es decideixin en matèria de lloguer s'encaminin a fer aparèixer nous habitatges al mercat», conclou.

Segons l'estudi, Madrid i Catalunya són les zones més cares a l'hora de llogar un habitatge, amb 13,6 euros per metre quadrat en ambdós casos. Després figura Euskadi, amb 12,22 euros, Balears, amb 12,1, i Canàries, amb 10,4.

Les zones més barates són Extremadura, amb 5,5 euros, Castella-la Manxa, amb 5,9 euros, i Múrcia, on llogar costa 6,5 euros el metre quadrat.