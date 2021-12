Els pacients del Sociosanitari Francolí de Tarragona no podran rebre visites a partir de dijous

Només podran estar acompanyats els pacients amb situació de final de vida i deteriorament cognitiu

Actualitzada 29/12/2021 a les 15:51

Arran de l'actual situació epidemiològica, provocada per la sisena onada de covid-19, i per tal de prevenir i minimitzar el risc d'infecció intrahospitalària, a partir del dijous 30 de desembre, l'Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona restringeix les visites i la presència d'acompanyants a excepció de situacions de final de vida i deteriorament cognitiu.En el cas de que calgui aplicar algun règim de visites extraordinari i amb caràcter excepcional, serà valorat prèviament per l'equip assistencial i comunicat a la família.