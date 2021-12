Veïns del passeig Independència de Tarragona denuncien falta d'avisos de les obres

El tall del carrer s'ha allargat fins al dia 31, però els veïns asseguren que no els han avisat

Actualitzada 27/12/2021 a les 20:43

Els veïns del passeig de la Independència denuncien la falta de comunicació per part de l'Ajuntament sobre els efectes que repercuteixen directament sobre ells durant el transcurs de les obres per construir una nova rotonda amb el carrer de Torres Jordi. La circulació es va tallar al trànsit el passat 6 de desembre i havia d'estar restablerta el dia 24. Malgrat això, els veïns de la zona van despertar ahir amb noves màquines treballant en la zona. L'Ajuntament, hores després, va anunciar a través de les xarxes socials que les obres s'allargaven fins al pròxim divendres, dia 31 de desembre «per tal de finalitzar les obres de senyalització horitzontal de la via».

Per aquest motiu, fonts veïnals denunciaven a Diari Més la falta de comunicació que el consistori està tenint amb ells. «Ens vam assabentar del tall del carrer poc abans que el duguessin a terme a través de les xarxes socials», explicava en Ricard, un dels veïns afectats. «Alguns dies ens han impedit l'accés al pàrquing del bloc i alguns dies els operaris ens avisaven amb molt poc temps o només ho feien a algunes escales. Si no t'assabentaves a temps, no podies treure el cotxe durant tot el dia», explicava el veí.

Encara que el consistori de Tarragona va anunciar ahir que les úniques accions que faltaven per realitzar eren sobre la senyalització horitzontal del carrer, els veïns van despertar-se amb màquines aixecant el paviment que fa pocs dies que van instal·lar.

«Han canviat ja cinc vegades una canonada de l'aigua i, ara, en aquest nou forat no tornarà a venir la màquina per a pavimentar-lo, hi posaran un pegat i fora», denunciava el veí, alhora que assenyalava el fet que «la gran quantitat de trànsit que passa pel passeig, camions de gran tonatge que es dirigeixen cap al barri del Serrallo, farà que aquest pegat no duri gens ni mica».

«Només cal veure el carrer de Pere Martell, a prop del pont abans d'arribar al Serrallo. Aquell tram és un desastre: ple de pegats i tot fet malbé», remarcava el veí.

El tall de circulació del tram de passeig de la Independència que enllaça amb el Serrallo hauria d'acabar aquesta setmana amb la rotonda amb el carrer de Torres Jordi finalitzada. Fins llavors, els vehicles que vulguin accedir al Serrallo des del pont del Francolí ho hauran de fer per Manuel de Falla i Vidal i Barraquer.