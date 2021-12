L'Ajuntament i la Cambra de Comerç de Tarragona prolonguen el seu acord de col·laboració fins a 2025

Es volen engegar projectes per reforçar la centralitat del Mercat Central amb el conjunt de l'oferta comercial de l'àmbit de l'eix centre de la ciutat

Actualitzada 28/12/2021 a les 14:24

El conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal, i la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona han signat la pròrroga del conveni de col·laboració entre el consistori i aquesta corporació que representa a comerços i empreses. El conveni inicial de col·laboració es va signar el 2017 amb la possibilitat de prorrogar-lo, per la qual cosa amb la signatura entre el conseller Nadal i la presidenta Roigé l'acord estarà vigent fins a l'1 de novembre de 2025. «Estem molt satisfets de la línia de col·laboració que mantenim amb la Cambra de Comerç. Un lligam que volem continuar perquè és bo per la ciutat per l'estímul comercial que implica aquest acord», subratlla el conseller de Comerç, Dídac Nadal. En la mateixa línia s'expressa, la presidenta de la Cambra, Laura Roigé, que valora com a «molt positiva la relació mantinguda fins ara, que s'ha materialitzat en iniciatives tan reeixides pel comerç i la restauració, i també pel conjunt de la societat, com han estat els Bons Comerç Tarragona, una campanya que clourà el proper 31 de desembre».Aquest conveni estableix un marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Tarragona i la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona per tal de promoure accions de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i en la resta de formats comercials integrants del sistema comercial de la ciutat. Es tracta d'acomplir actuacions conjuntes que reverteixin en benefici de les empreses comercials i de distribució, de manera que es faciliti la cohesió territorial comercial en l'àmbit del municipi de Tarragona i s'ajudi a configurar un sistema comercial integral i competitiu a la ciutat.Entre els eixos estratègics que figuren al conveni està la d'engegar projectes per reforçar la centralitat del Mercat Central amb el conjunt de l'oferta comercial de l'àmbit de l'eix centre de la ciutat, així com dissenyar projectes per rellançar l'activitat dels mercats de marxants de Tarragona i realitzar programes de formació especialitzada en el sector comercial. Així mateix, també hi figura la promoció de l'associacionisme i promoure programes de formació en noves tecnologies adreçades específicament al món del comerç i estimular la seva progressiva integració al món digital.