José Luis Martín (PP Tarragona): «El govern Ricomà ha tocat fons»

El portaveu del Grup Municipal del Partit Popular denuncia que «la incapacitat per aprovar els pressupostos municipals és el major fracàs per a un alcalde»

Actualitzada 28/12/2021 a les 15:29

Davant la notícia que el plenari de pressupostos previst per al proper dijous 30 ha quedat ajornat sine die, el portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, José Luis Martín, ha denunciat la «falta d'informació i de transparència del Sr. Ricomà en la sobtada suspensió d'un plenari cabdal com el que s'havia de celebrar abans d'acabar l'any. Els grups municipals que representem milers de tarragonins ens hem assabentat pels mitjans de comunicació». I ha afegit: «La incapacitat de gestió del govern d'ERC es palmària des de fa massa temps, però la situació actual és d'emergència: el major fracàs per a un alcalde és no aconseguir aprovar els comptes municipals. La paràlisi, inestabilitat i inseguretat que viu la nostra ciutat és inèdita i les conseqüències de no disposar d'uns pressupostos per a 2022 poden llastrar a Tarragona durant anys i de manera irreversible. La recuperació econòmica en un context de crisi com l'actual serà inviable si no posem fi a aquest govern fallit. Ha tocat fons. Ens preguntem què més ha de passar per a què el Sr. Ricomà dimiteixi». A continuació, ha valorat el fet que «el Sr. Ricomà ha arribat a aquest escenari després d'haver intentat dos pactes de govern amb diferents formacions: primer amb els Comuns, després amb Junts i la CUP. El govern d'ERC acumula fracassos i ara tracta d'intentar guanyar temps simulant un nou intent de pactar, ara, amb els socialistes». Per aquest motiu, el portaveu popular ha instat a tots els grups de l'oposició «a unir-se per responsabilitat i compromís amb Tarragona i a formar una alternativa capaç de prendre les regnes de la ciutat, d'aconseguir uns pressupostos de recuperació econòmica i alleugeriment fiscal pels tarragonins. No ens podem permetre que Tarragona es trobi en la mateixa situació que la que ha generat a Lleida també un alcalde d'ERC».