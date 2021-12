El govern de Tarragona ajorna el ple del pressupost i el PSC s'obre a la negociació

Fonts de l'executiu asseguren que es reobre un període curt per a tornar a asseure's amb els partits de l'oposició que han presentat propostes

Actualitzada 27/12/2021 a les 21:48

El govern municipal ha ajornat el ple per aprovar el pressupost pel 2022 després de no arribar a cap acord per obtenir els vots suficients per passar al pròxim exercici. Segons han assegurat fonts municipals a Diari Més, l'equip al capdavant del consistori reobre «un període no dilatat en el temps de converses amb els partits que han presentat propostes pel pressupost», amb l'ànim d'arribar a bon port i tancar aquest episodi tan aviat com es pugui. Davant aquest fet, els primers interpel·lats han estat els grups d'En Comú Podem (ECP) i el PSC, ja que van ser els grups de l'oposició que van fer arribar els seus suggeriments als dirigents.

Davant aquest nou panorama, la portaveu del PSC, Sandra Ramos, assegurava en declaracions a aquesta redacció que s'asseuria a negociar amb el govern municipal «amb ganes de tirar aquesta ciutat endavant», malgrat que el pressupost sigui «un desastre», tal com recalcava la portaveu. Ramos explicava que l'episodi que està vivint Tarragona amb l'ajornament d'aquest ple i la pròrroga del pressupost és «la constatació del fracàs d'aquest govern» i que hauria estat «totalment innecessari» si aquest hagués actuat com pertoca des d'un inici. «És un govern insostenible, no tenen capacitat d'arribar a acords i és la seva responsabilitat. Si no saben fer-ho, que no intentin passar la pilota als altres, que és el que sempre fan», retreia la portaveu socialista, fent referència a les crítiques i acusacions que membres del govern van llençar cap a Carla Aguilar (ECP) després de votar negativament en la Comissió Informativa del pressupost el passat dijous. «Esperaven que els de Barcelona els salvessin la papereta, però els ha tocat debatre amb algú que té criteri –com Aguilar– i que va decidir votar en funció del que havia decidit la seva assemblea», apuntava Ramos.

«Un pressupost desastrós»

Tenir el document del pressupost davant per poder fer propostes va ser un dels grans reclams que ha fet el PSC en les últimes setmanes i no va ser fins a la passada setmana –abans de la Comissió Informativa– quan el van tenir en les seves mans. «El pressupost és un desastre per diversos motius», responia Ramos en ser preguntada sobre la seva opinió dels comptes municipals.

Segons els socialistes, es tracta d'un pressupost amb partides «sense sentit», com ara els 340.000 euros destinats a l'estudi de la qualitat de l'aire. «En primer lloc, aquest problema no afecta només a Tarragona, sinó que totes les ciutats de l'entorn també s'haurien d'incloure a l'estudi. És una despesa que hauria de fer la Generalitat o la Diputació, no l'Ajuntament», apuntava Ramos, alhora que denunciava que «no pot ser que es destinin més diners en aquesta partida que en les millores a les escoles tarragonines».

Per la seva banda, l'executiva d'En Comú a Tarragona va expressar el passat divendres «no acceptar la suma de vots de les assemblees de les dues formacions», que va ser en el que es va fonamentar Aguilar per votar no durant la Comissió Informativa. Alhora, van instar l'equip de govern a seguir negociant «per poder acabar d'incloure algunes qüestions fonamentals del pacte de pressupostos i concretar-ne algunes».

Així, caldrà veure com evolucionen les negociacions en els pròxims dies i si es resolen de forma ràpida, tal com desitja el govern.