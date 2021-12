Dimiteix el comitè local de JxCat a Tarragona per barrar-li el pas a Eusebi Campdepadrós

Un important sector de la militància no vol que aquest dirigent es presenti com a cap de llista a les pròximes eleccions municipals de 2023

Actualitzada 27/12/2021 a les 21:38

La majoria de membres del comitè local de Junts per Catalunya (JxCat) a Tarragona han presentat la dimissió per forçar noves eleccions i barrar-li el pas a Eusebi Campdepadrós, qui exerciria un lideratge no desitjat en el si d'aquest partit nacionalista a la ciutat, segons el criteri dels dimissionaris.

No s'ha de confondre aquesta formació, JxCat, amb Junts per Tarragona, que és el nom del grup municipal encapçalat per Dídac Nadal. Encara que aquest darrer sigui independent, el seu grup es vincula amb el PDeCAT, mentre que el sector crític de JxCat es reconeix partidari de la direcció de Carles Puigdemont i Jordi Turull.

Els militants que han deixat el comitè volen, amb la seva acció, provocar que la secretaria d'organització del partit convoqui noves eleccions internes a la ciutat, on presentarien un candidat que li plantés cara a Campdepadrós, de qui esperen que es presenti per encapçalar aquest ens local. Els descontents acusen Campdepadrós de voler presidir el partit per ser cap de llista a les pròximes eleccions municipals i accedir així a l'Ajuntament, mentre que ells consideren que tots els candidats de JxCAT, arreu de Catalunya, s'han de triar mitjançant primàries. També diuen que Campdepadrós està disposat a arribar a acords amb el PDeCAT, mentre que ells prefereixen que la seva formació acudeixi en solitari als comicis, per verificar així la força amb què compta cada branca de l'independentisme.

Es queixen, a més, que el secretari d'organització del partit, David Saldoni, encara no ha dit res pel que fa a les seves queixes ni ha convocat eleccions al comitè de Tarragona, cosa que interpreten com una maniobra de l'actual direcció nacional, encapçalada per Jordi Sánchez, a favor dels pactes amb el PDeCAT i en contra de Carles Puigdemont i la seva voluntat de construir JxCAT com un partit autosuficient.

Campdepadrós va començar la seva carrera política militant a Esquerra Republicana de Catalunya el 2006 i es va encarregar de les relacions del grup municipal del partit a Tarragona. Va ser també secretari de Formació de la Federació Regional del Camp de Tarragona d'ERC. Després va formar part de diverses llistes, incloent-hi unes eleccions municipals i les eleccions al Parlament Europeu de 2014. El 2017, malgrat presentar-se com a candidat per formar part de la llista d'ERC a les eleccions al Parlament de Catalunya, va rebre la proposta de ser cap de llista a Tarragona per Junts per Catalunya i va resultar elegit diputat. El 17 de gener de 2018 el van nomenar secretari primer de la mesa del Parlament de Catalunya. En la legislatura següent, l'actual, va ser diputat des del 12 de març de 2021 fins a 10 de juny passat, data en què va renunciar per assumir el càrrec de secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia, del Departament de Justícia de la Generalitat.

Fer tractes

Tot un sector de la militància de JxCat veu amb recel aquesta trajectòria, perquè la identifica amb una predisposició a fer tractes amb altres formacions i assegurar així presència institucional, mentre el debat intern està centrat en aquesta qüestió estratègica: anar sols per consolidar-se com un punt de referència de l'independentisme català o bé progressar mitjançant la col·laboració amb altres forces presents que ja disposen de representació, com ara el PDeCAT.

A Tarragona, el fet que els òrgans regulars del partit s'hagin quedat buits indica la voluntat d'un important sector de la militància d'adherir-se a la visió de Puigdemont i no pas a criteris més pragmàtics.

En el document intern que regula les primàries per a triar els candidats a les eleccions municipals de 2023, JuntsxCat es defineix com «un partit nou que afronta les pròximes eleccions municipals amb l'ambició de ser present al màxim nombre de poblacions del país. Volem presentar una oferta transversal que aglutini el màxim de sensibilitats possibles d'acord amb la realitat territorial de cada municipi. Junts per Catalunya gaudeix de persones afiliades i organització a totes les comarques de Catalunya, però de forma dispar en el conjunt dels 947 municipis del país. En aquest sentit els processos d'elecció de candidats no poden ser iguals arreu on aspirem a presentar candidatures».

En consideracions com aquestes, el sector crític es veu legitimat per posar objeccions al que afirma que és la línia de Jordi Sánchez, l'actual responsable nacional, de qui temen que vulgui recuperar el PDeCAT i pactar-hi, mentre que ells no creuen que aquesta formació estigui en situació de superar un nou cicle electoral, tot i que ara disposa d'un bon nombre de càrrecs electes en l'àmbit municipal i comarcal. Aquest és el punt de vista de Carles Puigdemont i Jordi Turull que justificaria les passes que es donen a Tarragona per desvincular-se de Campdepadrós i de Dídac Nadal.