Ricomà podria presentar una qüestió de confiança per la crisi del pressupost

L'equip de govern no té cap garantia que s'aprovi el projecte pressupostari, després de la negativa d'En Comú Podem

Actualitzada 26/12/2021 a les 21:56

La idea de presentar al plenari una qüestió de confiança per saber del cert amb quins suports compta l'equip de govern encapçalat per Pau Ricomà, es va perfilant en el si d'ERC, després que Carla Aguilar, d'ECP, votés en contra del projecte en la comissió prèvia a la trobada de tots els regidors. Aguilar també els va anunciar que mantindria el seu vot advers durant el ple, cosa que no faria possible que els pressupostos s'aprovessin.

L'equip de govern es reunirà aquesta setmana, previsiblement avui mateix, per decidir quina línia cal seguir davant d'aquesta situació. Disposa de 13 vots al plenari, però els en manca un per assolir la majoria i aquest fet no permet garantir uns comptes que ja creien pactats.

Davant d'això, ara per ara la coalició que governa l'Ajuntament es pot estar plantejant l'opció de la qüestiò de confiança, perquè obligaria tothom a definir-se abans de determinar les passes següents. Aquesta mesura exerceria pressió, a més, sobre Carla Aguilar, que hauria de decidir aleshores si manté el suport a Ricomà com a alcalde o bé li retira.

Pròrroga

L'equip de govern compta amb el fet que els pressupostos de l'exercici anterior, els de 2021, queden automàticament prorrogats si no se n'aproven uns de nous, però això suposaria una retallada substancial sobre els seus plans i sobre els pactes que havien assolit amb Junts i la CUP, els nous socis des del mes de juny passat.

Aleshores, els caldria posar-se d'acord sobre si volen seguir negociant amb ECP per obtenir el seu vot positiu o bé si seria millor posar el comptador a zero i obrir converses amb tots els grups municipals. En cap dels casos el resultat està assegurat i d'aquí que l'opció de la qüestiò de confiança hagi pres força.

Els Comuns, per la seva banda, també acusen la complexitat d'aquest problema. En un comunicat posterior a la reunió extraordinària de l'executiva del 24 de desembre, convocada per demanar explicacions a Aguilar, van «instar el govern de la ciutat a seguir negociant», evitant criticar l'actitud de la seva regidora, que té un gran nombre de seguidors dins l'organització i és majoritària dins l'altre soci de la coalició, Podem. En comptes d'això, van traslladar la responsabilitat a Ricomà, en una acció simètrica al que ell podria fer amb la qüestió de confiança.

Si el pressupost municipal no s'aprova abans del dia 31, quedaran prorrogats automàticament els d'enguany, cosa que suposaria una pèrdua d'ingressos per a la ciutat, ja que la xifra prevista per al 2022, 181 milions d'euros, només un milió superior a la de l'any encara en curs, preveu en canvi un pressupost d'inversions d'onze milions d'euros, que no es podrien executar si no fossin aprovats. Per tot plegat, l'equip de govern busca la millor fórmula per a salvar-los, mentre que ECP ha de gestionar les opinions dividides dins dels Comuns i l'oposició decidida de Podem, que posa en risc la coalició davant la dificultat d'assolir un punt de trobada. Mentre, la resta de grups demana que les negociacions globals es tornin a obrir, tot i que cap formació s'ha ofert per fer costat a Ricomà.