La província de Tarragona augmenta el 88% la seva població en els darrers 50 anys

És tracta de la setena província que ha experimentat una major pujada a tot l'Estat, per davant de Barcelona i Lleida

Actualitzada 26/12/2021 a les 20:06

La província de Tarragona ha duplicat la seva població en els últims 50 anys. En concret, ha passat de 436.368 habitants l'any 1971 a tenir-ne 821.413 aquest 2021. Aquest augment suposa el 88,24% respecte fa cinc dècades, un augment considerable en comparació a la resta de províncies espanyoles. De fet, es posiciona com la setena regió amb més creixement durant aquest temps de tot l'Estat, sent les Balears, amb un 126,29% de creixement, i Las Palmas, amb un 106,79% les que més destaquen. Pel que fa a la resta de províncies catalanes, Girona és la que més ha crescut, amb un augment del 86,52%, seguida per Barcelona amb el 42,53% i Lleida amb una pujada del 25,53% de la seva població.

L'augment que ha patit la província de Tarragona, segons les dades actualitzades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), es va produir de forma contínua des de l'any 1971 fins al 2012. En aquell moment, amb un total de 814.199 habitants, la població va començar a disminuir de forma lleu, fins a arribar el 2017 –cinc anys després– a tocar fons en la vall d'aquesta corba, amb 791.693 persones empadronades a la província. A partir de llavors, les dades van tornar a enfilar-se fins a arribar a les xifres d'avui dia, amb 821.413 habitants registrats. D'aquests, un 50,2% de la població són dones i la resta figuren com a homes.

Pel que fa a la ciutat de Tarragona, aquesta ha patit una tendència demogràfic semblant a la resta de la província. En aquest cas, el gruix de població empadronada va augmentar fins a l'any 2009, quan Tarragona va registrar 140.323 habitants. Des de llavors va existir una davallada més perllongada en el temps –en concret, fins a l'any 2016, un total de set anys–, quan la població de la ciutat es trobava en 131.094 persones. Des d'aleshores, l'augment es va tornar a fer patent, fins a arribar al 2020 amb un total de 136.146 tarragonins. Malgrat la tendència a l'alça, durant l'últim any la ciutat ha patit una segona davallada, i aquest 2021 Tarragona ha inscrit 135.435 habitants. D'aquests, 69.320 són dones i 66.113 són homes, fet que suposen un 51,18% i un 48,82%, respectivament.

A la ciutat de Tarragona, el sexe femení s'ha mantingut per sobre del masculí durant aquestes dècades. Malgrat això, la tendència de la província no és la mateixa: els dos sexes s'han mantingut sempre molt igualats, arribant a patir la diferència més gran l'any 2008 –amb 402.024 homes i 386.871 dones–, mentre que actualment es troben amb xifres molt igualades –411.653 dones i 410.656 homes–.

17 províncies perden població

Malgrat la tendència a l'alça de Tarragona, no a tot arreu passa el mateix. En total, 17 províncies espanyoles de set comunitats autònomes diferents, gairebé totes de l'interior i del nord, han perdut prop d'un milió d'habitants en els últims 50 anys, mentre que unes altres 10 províncies, la majoria de costa, han augmentat en 10 milions d'habitants.

Les que més població han perdut en les darreres cinc dècades en termes relatius han estat Zamora –34,42%–, Ourense –30,91%–, Àvila –24,14%–, Sòria –23,67%–, Terol – 22,99%–, Lugo –22,93%–, Palència –21,50%–, Conca –20,34%–, Lleó –19,23%–, Càceres –16,86%–, Salamanca –14, 00%–, Jaén –6,43%–, Segòvia –4,72%–, Badajoz –4,50%– i Astúries –4,44%–.