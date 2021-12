El Parc de Nadal de Tarragona obre portes

Multitud d'entitats i serveis públics de Tarragona, així com tallers propis del Club dels Tarraconins, per il·lusionar els infants de la ciutat

Actualitzada 27/12/2021 a les 15:32

Activitats per a totes les edats i gustos

Dimarts 28 de desembre a les 11h: AGUS FERRÉ, «El tió de la Núria».

Dimecres 29 de desembre a les 18h: GENOVESA, NARRATIVES TEATRALS, «Contes a la butxaca».

Dijous 30 de desembre durant tot el matí: SESSIÓ MATINAL RELAXADA, amb Todos en Azul. Un matí inclusiu on no hi haurà fil musical i el soroll ambiental del Parc es reduirà.

Divendres 31 de desembre a les 11h: GENOVESA, NARRATIVES TEATRALS, «Contes dins el mitjó».

Diumenge 2 de gener, a les 11h: KARME GONZÁLEZ NARRADORA: «La nit de Reis i altres contes de torró».

Zones de màgia i valors

El Parc Infantil de Nadal de Tarragona obre les seves portes perquè els infants de la ciutat puguin recuperar la il·lusió i la màgia de Nadal. El conseller d'Educació Manel Castaño ha explicat que «des d'un inici, l'organització del Parc ha optat per reduir l'aforament del recinte fins al 65% del total. També s'ha optat ampliar l'espai i ocupar més zones: el Recinte Firal, l'exterior de davant i darrere, i les dues plantes del Palau de Congressos. El Parc obre amb total seguretat i respecte per les mesures sanitàries actuals». D'altra banda, el conseller també ha destacat que «hi ha 12 nois extutelats que treballaran com a voluntaris al Parc, es tracta de participants del programa Sostre 360 de la Fundació Eveho».A més, s'obliga a usar mascareta tant en interior com exterior, i s'ubicaran punts d'higiene de mans tant a entrades i sortides com als tallers. Cada taller, comptarà amb productes desinfectants per tal que els infants puguin realitzar les activitats de manera totalment segura.Els infants poden trobar diversitat d'activitats i tallers per tots els gustos: manualitats, activitats esportives i microespectacles. Aquests últims, precisament, són uns dels grans atractius del parc. Tindran lloc a un espai del Recinte Firal, i són els següents:Moltes entitats de la ciutat participen en aquesta edició del Parc, que es divideix en diferents zones.La zona IL·LUSIÓ, a la planta superior del Palau de Congressos, acull dos tallers de manualitats que organitza el Club dels Tarraconins: animals en 3D, amb cartolines, i l'Estrella de la Màgia, que es farà amb llanes. Finalment, el taller de Comerç, on els infants poden jugar al joc Tarracopoli.A la zona RESPECTE, a la planta inferior del Palau de Congressos, EMATSA hi ubica 3 tallers. Entre ells, un de manualitats i un scape-room. Els infants també poden fer un detallat nadalenc de feltre a un taller de manualitats del Club.Ja al Recinte Firal, a la part exterior de davant hi ha la zona FELICITAT, amb una haima de grans dimensions. Sota s'hi ubiquen els Ecocavallets, i l'activitat amb bicicletes de Trànsit. També s'hi troba una Food Truck amb menjar i beguda.A l'interior, la zona DIVERSIÓ, hi ha fins 14 tallers i activitats. Serveis municipals com la Biblioteca Pepita Ferrer i els Centres Cívics porten llibres i jocs per muntar espais aptes per a infants de totes les edats. L'EMT, com a gran novetat, ubica un autobús a l'interior del Recinte Firal. Els infants poden accedir a l'interior per fer un retallable del mateix bus.Tarragona Ràdio porta el seu directe els matins del Parc, i un taller perquè els infants puguin experimentar sent periodista per un dia. El Museu de Matemàtiques de Catalunya aporta perquè els infants muntin una Cúpula de Leonardo, i el Nàstic perquè facin una decoració per l'arbre de Nadal del club que estarà al mateix Parc.Un espai està destinat als microespectacles detallats anteriorment, i la resta de tallers són de manualitats, propis del Club dels Tarraconins: postals mosaic, globoflèxia, màgia d'anar per casa i el més que tradicional pintacares. Finalment, la zona DIVERSIÓ compta amb una activitat esportiva, la bola per escalar Gaia, que va girant contínuament.La zona exterior SUPERACIÓ, ubicada a la part de darrere del Palau, està destinada a les activitats esportives. Un rocodròm, una tirolina de 35 metres, una pista americana, esferes i equilibris i l'infable de la Colla Jove perquè els infants gaudeixin d'allò més.