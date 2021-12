Ajornat el Bany de Sant Silvestre de Tarragona

L'AVV del Port ha decidit fer-lo el dissabte 29 de gener sempre que la situació pandèmica millori

Actualitzada 27/12/2021 a les 20:00

L'Associació de Veïns del Port de Tarragona ha decidit cancel·lar l'organització del Bany de Sant Silvestre 2021 de Tarragona que havia de tenir lloc aquest divendres 31 de desembre al matí a la platja petita del Miracle, a causa de l'empitjorament de la covid-19, i ajornar-lo per a més endavant.

A diferència de la passada edició, enguany l'entitat sí havia tirat endavant els preparatius i l'edició de les samarretes commemoratives, amb l'objectiu de celebrar el tradicional darrer bany de l'any, però l'empitjorament i repunt de casos de la pandèmia en les darreres setmanes havia portat a l'entitat a esperar i no anunciar l'esdeveniment fins a darrer moment, posant atenció a l'evolució de tot plegat i les noves restriccions.

Després d'una última reunió aquest dilluns amb tècnics del Patronat d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona per valorar la situació, la viabilitat i les mesures a adoptar, l'entitat ha decidit no tirar endavant amb la previsió. Si es fes, caldria establir uns protocols i controls d'accés i aforament a la platja per torns, als que no pot fer front, i a més vol evitar un possible descontrol davant d'un esdeveniment que acostuma a ser molt massiu en un espai limitat com la platja petita.

Tot i això, donat que aquest cop sí estaven ja previstes les samarretes i a bé de poder-les repartir, l'entitat preveu poder organitzar un bany alternatiu i simbòlic per a més endavant, amb mires a dissabte 29 de gener, sempre i quan la situació millori i ho permeti.

D'altra banda, preveient que hi pugui haver gent com l'any passat que de forma lliure decideixi anar a fer el bany aquest divendres 31 de desembre com marca la tradició i sota la pròpia responsabilitat, es tornen a emetre un seguit de recomanacions per a un bany segur i fent una crida a la responsabilitat individual de cadascú i acord amb l'entorn:

-Tria qualsevol de les platges per fer el bany d'enguany, més enllà de la platja petita.

-Tria qualsevol moment del dia per fer el bany i evitar així massificació a l'hora tradicional (13h).

-Participa sol o amb el teu grup bombolla i evita quedar-te a la platja abans i després del bany, i utilitza la mascareta en tot moment.

-Marca distancia amb altres banyistes, evitant punts de concentració, repartint-vos al llarg de la platja.