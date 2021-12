L'Escola de l'Arrabassada obrirà el pròxim curs, segons Educació

Els 446 alumnes ocuparan les noves dependències a partir del mes de setembre, si aquesta vegada es compleixen els terminis

Actualitzada 26/12/2021 a les 21:11

El Departament d'Educació ha confirmat que l'Escola de l'Arrabassada, que té els alumnes en barracots des de fa catorze anys, obrirà el nou edifici el setembre de l'any que ve, a l'inici del curs 2022-2023, atès que les obres han agafat una nova embranzida i estan a punt d'acabar-se. No obstant això, la nova previsió representa un retard sobre tots els terminis facilitats anteriorment.

L'entrada en servei del nou edifici representa la fi de la situació precària en què els alumnes han rebut els cursos d'Infantil i Primària durant molt de temps. Educació xifra en 446 els nens i nenes que començaran el pròxim curs en unes instal·lacions que han trigat molt més del que s'esperava en esdevenir realitat.

El Departament d'Educació remarca que el nou equipament, al carrer Mercè Rodoreda del barri de l'Arrabassada, facilitarà les tasques del centre, que és «una escola arrelada a l'entorn i intenta que els nens es desenvolupin de manera integral potenciant les seves capacitats».

Amb un pressupost aprovat superior als 4,5 milions d'euros, les obres van començar el maig del 2018, i aleshores la previsió era que els locals estiguessin disponibles l'any 2020. Però, de fet, l'empresa constructora va topar amb dificultats derivades de l'estructura dels terrenys, cosa que va endarrerir els treballs. Més tard, l'eclosió de la pandèmia de la covid el març del 2020 va dur a la total interrupció de tot el que s'hi feia, igualment que de la resta d'obres públiques. La represa, uns mesos més tard, no es va fer amb el ritme que els pares i la comunitat educativa esperava, i es van anar succeïnt terminis que mai no es van acomplir. Així, es va preveure successivament que les obres s'acabessin l'estiu d'enguany, per fer possible l'inici del curs 2021-2022 fora dels barracots. Un cop superada aquesta data sense que el trasllat es dugués a terme, l'aleshores conseller d'Educació, Josep Bargalló, va anunciar que tot quedaria enllestit durant el mes d'octubre, cosa que tampoc va succeir. Més tard, una nova previsió xifrava en el primer o segon trimestre de 2022 l'inici de les activitats al nou emplaçament, cosa que tampoc serà possible, ja que el Departament d'Educació treballa actualment amb el compromís del més de setembre de 2022. Durant aquest curs, doncs, els alumnes no aniran a les noves aules ni espais educatius.

Infantil i primària

Si aquest cop tot surt com està previst, els alumnes d'Infantil i de Primària podran iniciar el curs que ve en condicions força més dignes que ara, però quedarà encara sense definir el projecte d'un institut d'ESO i Batxillerat que doni continuïtat al projecte educatiu de l'Arrabassada. Des d'Educació s'ha indicat repetidament que l'Ajuntament de Tarragona ja ha cedit els terrenys, i que ara només manca dissenyar l'edifici, que serà adjunt a l'escola, i treure'n a licitació la construcció. Tot i això, també caldrà decidir que es farà amb els alumnes. Actualment, els nois i noies de l'Arrabassada que acaben els seus anys d'escola es matriculen a l'Institut Martí i Franquès, però de moment resta sobre la taula la idea d'allotjar, provisionalment, els nous alumnes que vagin venint als barracots que deixaran buits els usuaris de l'edifici nou.