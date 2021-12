Dues persones intoxicades per un incendi en un pis de Tarragona

Els dos habitants de la vivenda incendiada, ubicada a Camp Clar, han estat traslladats a l'hospital

Actualitzada 25/12/2021 a les 11:12

Els Bombers de la Generalitat han treballat en un incendi en una cuina d'un pis a Tarragona.Els dos habitants de l'habitatge afectat han hagut de ser traslladats a l'hospital intoxicades lleument per inhalació de fum.L'incendi ha tingut lloc als baixos d'un edifici del carrer Riu Ter, a Camp Clar.Els Bombers, que han estat alertats a dos quarts de sis, hi han treballat amb 5 dotacions. Quatre veïns de l'immoble s'havien autoevacuat com a mesura preventiva abans de l'arribada dels efectius de Bombers.El foc ha quedat totalment extingit passats tres quarts de sis. A partir d'aquell moment, els bombers ja han pogut començar a ventilar el pis.