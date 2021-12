Una onada de vandalisme torna a colpejar barris de Ponent amb cotxes forçats

Desenes de vehicles han aparegut en les últimes setmanes amb els vidres trencats i regirats

Actualitzada 23/12/2021 a les 21:13

Una nova onada de vandalisme torna a colpejar alguns barris de Ponent de la ciutat de Tarragona. En les últimes setmanes, desenes de cotxes han aparegut amb els vidres trencats, amb el seu interior regirat i algun objecte personal robat. Els veïns denuncien la falta de vigilància per part de la policia en aquests barris, la qual podria evitar episodis com aquest. En concret, alguns d'aquests actes vandàlics s'han localitzat a Torreforta i Bonavista, als carrers del Riu Garona, del Riu Fluvià, de Prades i al descampat on acaben els carrers Quatre i Cinc, on en aquesta última setmana, segons fonts veïnals, s'han arribat a trencar els vidres de més d'una dotzena de cotxes.

Zaida, una de les veïnes de Torreforta afectades per aquesta situació, ha explicat a Diari Més que va tenir coneixement que li havien regirat el cotxe durant la matinada del passat dimecres. «Els Mossos d'Esquadra van venir a casa a buscar-me, i van avisar-me que m'havien xafat el vidre del copilot», narra Zaida. Segons ella, només li van robar uns carregadors «que no funcionaven» i la targeta i la clau de la taquilla de la feina. «No és la primera vegada que em passa i veig que l'autor d'això ho fa més aviat per diversió, perquè jo tenia diners dins del meu cotxe i no me'ls van prendre», concloïa.

D'altra banda, una altra de les víctimes, en aquest cas de Bonavista, declarava que va trobar-se el seu cotxe, juntament amb altres vehicles, amb els vidres trencats al descampat on arriben els carrers Quatre i Cinc. En el seu cas, va descobrir que havien aconseguit robar-li la bateria del cotxe.

Falta de vigilància

Paco Fiori, representant de la plataforma veïnal Recuperemos nuestros Barrios, assegura que aquesta situació és «un no parar». «És cert que en plena pandèmia va frenar bastant el vandalisme, però mai ha desaparegut del tot. És ara quan estem veient que torna a reviscolar i estem tenint casos constantment», apuntava Fiori.

Alhora, el representant apunta que aquests casos de vidres trencats en diversos vehicles són actes vandàlics i no robatoris, ja que en la majoria de casos no prenen res de l'interior dels cotxes «perquè la gent ja ha après que no poden deixar-hi res de valor, perquè al mínim descuit t'ho roben».

Fiori aprofita per denunciar que als barris s'estan donant també casos d'intents de robatoris en domicilis particulars i intents d'ocupació d'alguns habitatges abandonats. «Falta molta vigilància, a Tarragona falten policies, i és culpa de l'Ajuntament, no dels agents. Fa més de dos anys que ho reclamem, però han de donar-se episodis desagradables, que després lamenten, perquè hi donin importància», apuntava Fiori.