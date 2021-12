Nou episodi de robatoris en domicilis unifamiliars de Boscos de Tarragona

Els lladres trien els habitatges que creuen més accessibles i s'enduen, preferentment, bijuteria, joies, diners en efectiu i rellotges

Actualitzada 23/12/2021 a les 21:47

Almenys sis xalets de la urbanització Boscos de Tarragona han patit robatoris en els darrers dies, l'últim dels quals es va produir dimecres passat, mentre els propietaris eren dins la casa. Els lladres s'enduen, preferentment, diners en efectiu, joies, bijuteria i rellotges, i actuen sense preocupar-se de la presència policial.

Un dels veïns afectats ha indicat que «ens van entrar entre les set i les vuit del vespre, des del jardí, aprofitant que una porta era oberta. Nosaltres érem en una altra banda de la casa, i no vam veure ni sentir res. Només quan ens ho vam trobar tot remenat, vam ser conscients que haviem patit un robatori, i vam avisar la policia». Aquest veí remarca que el seu no és un cas aïllat, i que en pocs dies, almenys uns altres cinc veïns han patit situacions similars. Els fets es concentren als carrers Colom, Pardal, Oreneta, Cadernera i Isaac Albéniz, pròxims al bosc que envolta aquest nucli habitat.

«Això fa que siguem més vulnerables», ha dit el veí, «perquè els lladres no s'han d'endinsar per altres carrers i, quan han obtingut alguna cosa, poden fugir fàcilment entre els arbres. En alguns casos, al bosc es troben objectes abandonats, perquè s'adonen que tenen poc valor i no val la pena carregar-los». Preferentment, els delinqüents pugen als dormitoris i obren tots els calaixos que poden, a la recerca de diners en efectiu, bijuteria, joies i rellotges. Fins ara, però, no s'ha aproduït cap episodi de violència personal.

El president de l'Associació de Veïns de Boscos de Tarragona, Josep Anton Solé, ha dit per la seva banda que, en aquests casos, poca cosa es pot esperar de la policia, perquè, «encara que hagi augmentat la presència de cotxes patrulla i de controls als accessos al barri, els lladres ja coneixen tots aquests hàbits, i lògicament no aniran allí on esperen trobar-los. Per això trien les cases més properes al bosc, per on poder escapar-se sense gaires problemes».

Per aquestes raons, Solé recomana als veïns que adoptin mesures d'autoprotecció, com ara «reixes a la planta baixa, alarmes perimetrals i gosssos guardians al jardí. Aquests lladres tenen molt d'atreviment, i la policia no és una opció». Solé creu que només amb aquestes mesures es pot augmentar la seguretat dels domicilis, perquè els lladres busquen, d'entrada, les cases més fàcils, «amb les alarmes perimetrals, no s'atreveixen», insisteix. Opina, també, que «aquest és un dels inconvenients que té el fet de viure en un lloc com Boscos de Tarragona. Té molts avantatges, però aquest problema no el podem negar», conclou.