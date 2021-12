L'ICS Camp de Tarragona celebra un Nadal ple de sorpreses i iniciatives solidàries

Malgrat la restricció de visites als centres sanitaris per la COVID-19, organitzacions i entitats solidàries atenen les seves cites a l'Hospital Joan XXIII

Un any més, malgrat l'afectació de la pandèmia de la COVID-19, l'ICS Camp de Tarragona celebra el Nadal tot organitzant activitats pròpies a l'Hospital Universitari Joan XXIII i als centres d'atenció primària, i rebent les esperades visites d'entitats i organitzacions solidàries amb què col·labora. Tot i que enguany tampoc no s'han pogut lliurar en mà els obsequis als nens i nenes ingressats a l'Hospital, el compromís d'aquestes entitats ha fet que no faltin a la seva cita i han lliurat els obsequis a representants de la Direcció del centre i del Servei de Pediatria perquè els els facin arribar.

D'entre les activitats pròpies, avui divendres, 24 de desembre, el Parc Sanitari Joan XXIII lliura els premis del concurs de guarniments de Nadal que, per tercer any consecutiu, ha comptat amb la participació de nombrosos serveis. Un any més, malgrat la situació de pressió assistencial motivada per la pandèmia, persones que treballen per millorar la salut de les persones a qui atenen, i que pertanyen a 15 serveis i unitats del Parc Sanitari, han mostrat la seva il·lusió per celebrar les festes nadalenques decorant els seus espais de treball.

També han decorat amb motius nadalencs les portes dels despatxos i dels gabinets al CUAP Salou, on la creativitat del personal que hi treballa ha generat un ambient totalment festiu i acollidor. A més, el seu compromís solidari ha fet que, enguany, gràcies a la venda de boles de Nadal fetes en 3D per una de les seves professionals, hagin recaptat 600€ que han donat a Càritas Salou, juntament amb 130 boles 3D perquè les puguin posar a la venda al mercat de Nadal.

Un altre clàssic de les festes són els menús nadalencs, tan especials i extraordinaris com saludables, que se serviran en les dates més assenyalades. A la cafeteria de l'Hospital se serviran, tant a les persones que per diversos motius fan els seus àpats a l'Hospital, com al personal mateix, plats tan típics com sopa de Nadal, els canelons de Sant Esteve o la crema de castanyes. No oblidem els menús nadalencs per a les persones ingressades, que podran gaudir de plats com ara la crema de marisc, el capó a la catalana o el pollastre farcit.

L'agenda d'activitats per a aquestes festes està plena de sorpreses. El pròxim dia 3 de gener jugadors i personal del cos tècnic i directiu del C.F. Pobla de Mafumet, i representants de l'empresa Dow Chemical, portaran regals per als nens i nenes ingressats a l'Hospital. Un dia després, el dia 4, serà el torn dels jugadors del Nàstic de Tarragona que, acompanyats de membres de l'Equip Directiu, assistiran un any més a la seva cita nadalenca per portar-los obsequis.

Les accions solidàries amb l'Hospital d'entitats i organitzacions com aquestes, que es duen a terme en diverses ocasions durant l'any, tenen el seu màxim exponent durant les festes de Nadal.

El passat 17 de desembre els nens i nenes ingressats al Servei de Pediatria van rebre les capsetes màgiques del Parc Central que, a més de màgia, tenien també cartes per enviar al Pare Noel per demanar-li que els fes una videotrucada, i cartes per escriure als Reis d'Orient. Els nens i nenes ingressats a l'Hospital que ho havien demanat han rebut la videotrucada del Pare Noel i li han pogut explicar com es troben i quines són les seves il·lusions per a aquestes festes.

També, el passat 20 de desembre, la Fundació PortAventura va portar obsequis per als nens i nenes ingressats. El president de la Fundació, Ramon Marsal, i el el gerent, Sergi Padilla, acompanyats d'en Woody i del Pare Noel, van lliurar els obsequis a la directora de l'Hospital, Ione Montalvo, i a la cap del Servei de Pediatria, Ester Castellarnau.

D'altra banda, l'Hospital Sociosanitari Francolí, a més de les decoracions nadalenques, ha promogut entre les persones usuàries un concurs de nadales. Hi han participat 32 persones, s'han lliurat 3 premis i també s'han lliurat certificats a tothom qui hi ha participat.