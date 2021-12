Iniciativa ciutadana per aconseguir que rapinyaires nidifiquin a Tarragona

Professionals i especialistes en fauna impulsen el sedentarisme d'aquestes aus perquè controlin de forma natural plagues de coloms o estornells

Actualitzada 24/12/2021 a les 11:46

Un grup de professionals i especialistes en fauna instal·larà caixes niu per a rapinyaires urbans a Tarragona per incentivar el sedentarisme d'aquests animals, afavorint la cria de falcons i xoriguers a la ciutat. El projecte vol estimular que aquestes aus nidifiquin de forma estable i per veure l'efecte de la seva presència en el control de plagues de coloms, tórtores, estornells i cotorres, de forma natural i en benefici de la diversitat biològica de l'entorn urbà. Defensen que és «una eina més efectiva i eficaç» que les actuals, com la megafonia, les gàbies per a la captura, el sacrifici, o l'alimentació amb additius anticonceptius que poden afectar altres espècies sensibles o en perill.