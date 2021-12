Entitats de voluntaris han penjat els seus missatges a l'Escola Natura Francolí de Mare Terra

Actualitzada 24/12/2021 a les 10:13

La gent gran amb situació de dependència de Tarragona han pogut expressar les seves il·lusions pel nou any. Ho han fet a través de l'ARC Serveis Assistencials i Avismón Catalunya, dues entitats de voluntariat d'acompanyament a la gent gran, membres de la Coordinadora d'Entitats.Els voluntaris han recollit aquests missatges de persones que no poden sortir de casa, per diferents motius,els han col·locat a l'arbre nadalenc de l'Escola Natura Francolí de Mare Terra Fundació Mediterrània.