El pistoler de Tarragona: «Les lliçons que s'aprenen amb sang no s'obliden»

'El País' publica el vídeo de les càmeres de seguretat del tiroteig a Securitas de Tarragona

Actualitzada 24/12/2021 a les 12:46

El diari El País ha publicat el vídeo de les càmeres de seguretat dels fets ocorreguts a l'empresa Securitas de Tarragona fa deu dies, quan E.M.S., extreballador de la companyia va entrar i va disparar tres excompanys.Segons el rotatiu, el vigilant de seguretat va enviar un correu electrònic durant la seva fugida en què amenaçava l'empresa: «Si m'acorrala la policia, la cosa acabarà malament. No tinc res a perdre», apuntava.El vídeo mostra com el vigilant entra a les oficines amb una perruca i gorra per fer-se passar per una dona, cosa que no va aconseguir perquè el van reconèixer a l'instant. Després de parlar amb el supervisor de l'oficina, es veu com treu una pistola de la butxaca i li acopla un allargador casolà. A continuació, obre una porta i descarrega diversos trets contra el gerent i un contra el supervisor. Després obra una finestra d'alumini, salta i troba a l'oficina la cap de servei i li propina diversos trets més. Després recull les seves coses i marxa.En la seva fugida, l'autor del tiroteig va enviar un correu a l'oficina: «Sortiré a les notícies amb Securitas», anuncia. I continua: «Faré la justícia amb les meves mans. Les lliçons que s'aprenen amb sang no s'olbliden». Després d'explicar que va viure un «infern» perquè els seus superiors l'explotaven laboralment, E.M.S. escriu: «Vacunaré els caps de Securitas amb tres dosis de Glock-Pfizer de 9 milímetres. No vull matar-los, els deixaré fotuts (...) No estic boig, ho he planejat a la perfecció», conclou.