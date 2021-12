El govern de Tarragona carrega contra Aguilar pel seu vot en contra del pressupost

Malgrat haver inclòs moltes de les seves propostes, asseguren estar «perplexos» per la decisió de la portaveu d'ECP

Actualitzada 23/12/2021 a les 21:25

El procés d'aprovació del pressupost pel 2022 es complica, però el govern continua intentant salvar-lo. Carla Aguilar va votar amb un no rotund als comptes durant la Comissió Informativa d'ahir, una acció que el govern no va veure venir. De fet, els seus representants van carregar contra la regidora d'En Comú Podem, arribant a qualificar d'una «falta de respecte» el fet de votar en contra «sense donar cap explicació més». Carla Aguilar va fer públic un comunicat previ a la Comissió Informativa, on explicava el motiu pel qual votaria en contra d'aquesta aprovació. «Han estat dies durs per a mi i per a molta altra gent que intentava buscar l'equilibri en el vot per evitar trencar la coalició», assegurava Aguilar, apuntant que ha rebut «pressions per tot arreu». Malgrat això, va reunir-se el passat dimecres amb dos coordinadors de cada soci de la coalició –En Comú i Podem–, amb els quals van decidir sumar tots els vots de les dues assemblees i obtenir un resultat general, fet que va concloure amb la negativa que es va expressar ahir a la Comissió. En aquest comunicat, Aguilar també al·legava com a motius que els feien posicionar-se a una «poca concreció de moltes de les respostes del govern» durant la negociació del pressupost, alhora que també feia referència a la «recent expulsió» que havien patit d'aquest mateix.

Per la seva banda, tal com va explicar el portaveu d'Esquerra Republicana, Xavier Puig, «sorpresa i perplexitat» eren les sensacions que havien sentit en escoltar el «no» d'Aguilar durant la votació. Aquest apuntava al fet que el govern havia inclòs vora 60 suggeriments que En Comú Podem havia proposat durant la seva negociació i que és per aquest motiu que no entenen el sentit del seu vot. «Havíem pactat partides amb ECP com ara noves inversions en Serveis Socials, en benestar animal, el carril bici, nous pàrquings dissuasoris...», apuntava Puig, tot remarcant la seva incredulitat.

El portaveu de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, seguia en la mateixa línia, apuntant a la «situació delicada» en la qual es troben, sobretot «en l'àmbit financer». «Ha estat un absolut desconcert. S'han fet negociacions molt constructives, però ens ha agafat per sorpresa a tots aquesta decisió, fins i tot a alguns membres del seu mateix partit els ha enxampat desprevinguts», explicava Nadal. Alhora, ell mateix va voler apuntar a algunes de les partides que recull el pressupost, com és el cas de la «creació d'espais verds amb 360.000 euros o polítiques de benestar animal amb 160.000», totes dues «indiscutibles i necessàries, però que responien a les demandes d'Aguilar». Eva Miguel (CUP) remarcava la «falta de respecte» que havia suposat per al govern aquest «no rotund i sense cap mena d'explicacions». «Demanem que ens expliqui què ha passat, encara que sigui per respecte a unes negociacions que fa setmanes que estem realitzant i a les quals hi hem dedicat moltes hores». A més, la portaveu de la CUP va recordar que es tracta d'un pressupost «que dona una resposta clara d'esquerres en una època de crisi social i econòmica, però, sobretot, amb principis compartits amb ECP». Alhora, el conseller no adscrit Hermán Pinedo va adreçar-se directament cap a Aguilar, demanant-li que «deixi enrere interessos personals» i pensi que «abans que res, va Tarragona».

Malgrat tot, Aguilar assegurava en el seu comunicat que, com que «ja entrem en pressupostos prorrogats passi el que passi, encara que el ple se celebrés el dia 30, el govern pot presentar una proposta alternativa que podria generar un nou procés de diàleg», el qual seria «ben rebuda i estudiada» per En Comú Podem.

Uns pressupostos socials

La despesa social és un aspecte clau del pressupost per l'any vinent, i així ho van voler remarcar tots els representants del govern, alhora que volien fer patent que la redacció havia estat entre ells i el grup d'ECP. Per al 2022, el pressupost serà de 181.596.795,78 euros –168 milions d'euros de despesa corrent, més amortitzacions i, la resta, per inversions, 12.617.00,24 euros–, una xifra que representa 1.073.951,78 més que el pressupost d'enguany. Es tracten d'uns diners que es destinaran a l'adquisició d'habitatge social –1 milió d'euros–, a la millora de l'espai públic –2 milions d'euros–, a la creació d'un centre cívic i cultural a l'edifici de l'antiga Facultat de Lletres, un altre equipament cívic i social al carrer Santiyan que donarà servei a l'àmbit de la Part Baixa i a la renaturalització del riu Francolí i el litoral tarragoní, entre altres.

Enguany la despesa ordinària se situa en 168.679.729, 54 euros, la qual cosa significa un increment del 3,3% respecte a l'any passat. «L'Institut Municipal de Serveis Socials té el pressupost més alt de la seva història i l'increment en despesa social en el global de les polítiques de l'Ajuntament ha anat a l'alça des que vam arribar al Govern de la ciutat. Un projecte compartit amb En Comú-Podem, la CUP i Junts per Tarragona. L'any passat va ser el 25%, del total de despesa corrent, però l'anterior del 24% i aquesta tendència continuarà perquè, ara més que mai, l'aposta són les persones», subratllava el portaveu del grup municipal d'ERC i conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig.

Pel que fa a les inversions, un dels eixos clau és la millora de l'espai públic i l'ús que en fa la ciutadania. Per al 2022 es té previst destinar dos milions d'euros per ampliar voreres, millorar carrers, crear illes de vianants i transformar carrers en places. «Volem un espai públic digne i, sobretot, accessible per a tothom», remarcava Puig. Encara en l'àmbit de l'urbanisme hi ha una partida de 250.000 euros per la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i més d'un milió d'euros que es destinaran a l'eficiència energètica i la millora de la il·luminació per acabar amb les zones fosques de la ciutat. «Estem dibuixant un urbanisme feminista per acabar amb els racons poc il·luminats i que són insegurs a la ciutat», explicava Puig.

També destaquen altres partides com la de 3,6 milions d'euros que es destinaran al manteniment de les zones verdes de la ciutat, els 360.000 en la millora de l'Accessibilitat i dels Parcs i Jardins i els 260.000 euros per a l'àrea de Benestar Animal.