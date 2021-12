Crisi als Comuns de Tarragona per la negativa de la portaveu als comptes

La situació du molta incertesa a la coalició d'esquerres i a l'Ajuntament

Actualitzada 23/12/2021 a les 21:38

Tarragona en comú ha convocat d'urgència una reunió de la comissió executiva local per analitzar la situació creada després de la negativa de la seva única regidora i portaveu, Carla Aguilar, a donar suport als pressupostos de la ciutat per al 2022. Aguilar podria votar-hi a favor o bé abstenir-se, però es decanta pel vot negatiu, cosa que faria impossible la seva aprovació.

Antoni Peco, un dels dos coordinadors de la formació, s'ha adreçat als altres membres de l'executiva perquè es reuneixin avui a migdia, per decidir què cal fer. Segons Peco, «Aguilar no ens havia comunicat la seva decisió d'oposar-se. En la darrera reunió que vam fer, dimecress passat, no ens vam posar d'acord, però no ens esperàvem aquesta reacció, que ens ha causat sorpresa. Ara crec que correspon que Aguilar faci una rectificació. Si no la vol fer, debatrem els posicionaments que cal emprendre».

Mentre Peco no ha volgut avançar quina serà la decisió dels Comuns de Tarragona, altres militants d'aquesta força política consideren que, el més probable, és que l'executiva doni a triar a la seva portaveu entre dues opcions: o bé canvia de parer i permet l'aprovació del pressupost, ja sigui amb un vot afirmatiu o d'abstenció al plenari, o bé torna l'acta de regidora a la seva organització, que farà córrer la llista i situarà una altra persona al seu escó.

Aquesta disjuntiva, però, no compta a hores d'ara amb el criteri majoritari dels militants. Mentre un grup és partidari d'aplicar totes aquestes mesures restrictives a la regidora, un altre comparteix els arguments de Carla Aguilar, en el sentit que els Comuns i Podem són una coalició, i que la suma dels vots de les dues assemblees que en formen part atorga la majoria als militants contraris a permetre l'aprovació dels pressupostos. Tampoc no s'han analitzat encara les conseqüències que duria el fet que Tarragona en Comú i Podem se separessin d'una manera tan pública amb motiu del debat més important de l'any a la institució municipal.

No sembla probable, a hores d'ara, que aquesta crisi es pugui resoldre abans del debat pressupostari. Antoni Peco creu que l'alcalde, Pau Ricomà, també té la seva part de responsabilitat, perquè «si no pot aprovar la proposta amb el vot de Carla Aguilar, la seva obligació seria buscar el suport d'altres grups municipals». En qualsevol cas, les incògnites es mantenen tant pel que fa al futur de la coalició com a la situació en què quedarà l'Ajuntament si no pot aprovar els comptes de 2022. Alguns han suggerit que Ricomà hauria de presentar aleshores una qüestió de confiança, perquè es comprovi que compta amb el suport d'una majoria dels regidors del plenari.

D'altra banda, el dirigent de Podem Tarragona Mariano Pescador ha publicat a les xarxes socials un missatge «de suport i solidaritat» a Carla Aguilar i a la seva feina.