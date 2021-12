Pessebres i diorames a Tarragona

L'Antiga Audiència acull l'exposició anual i es recupera el Concurs de Pessebres

Des del dia 8 de desembre fins al 9 de gener, es pot visitar, a l'Antiga Audiència (Pl. del Pallol), l'exposició «El Pessebre: del popular a l'artístic».Paral·lelament, l'Associació Pessebrista de Tarragona està present als Mercats de Tarragona. Al Mercat Central es pot veure una obra de José M. Jiménez i Josep Puig. Les construccions del primer terme estan inspirades en la vila d'Alcover, concretament en el Portal de la Saura. I també com l'any passat, enguany també es pot visitar un pessebre al Mercat de Torreforta, obra de Lourdes Banqué. El diorames es poden veure fins al 9 de gener de 2022 durant l'horari d'obertura dels mercats. També es pot visitar l'exposició permanent de diorames i figures instal·lada a Casa Canals.I, com a nova activitat, fa pocs dies es va inaugurar l'exposició «El Pessebrisme: història, cultura i tradició». Es pot visitar, fins al dia 9 de gener, al Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la URV, al Campus Catalunya. Un dels objectius d'aquesta exposició és apropar el món del pessebrisme a la comunitat universitària. L'exposició està formada per diversos llibres dels fons bibliogràfic de l'entitat i d'alguns socis, organitzats en diferents eixos: història i etnografia del Nadal i el pessebre, el procés de construcció del pessebre, les figures als pessebres i la tradició d'aquesta pràctica arreu del món. També s'hi inclouen documents històrics de la pròpia entitat i podrem visionar-hi, a través d'un vídeo, alguns dels treballs elaborats per pessebristes de Tarragona. La mostra també exhibeix el procés de creació, en quatre etapes, partint d'una maqueta feta amb cartró, que acaba amb una construcció definida del tot.A aquestes exposicions s'hi sumen tres iniciatives més. Per una banda, després d'un any d'absència, l'associació recupera el tradicional Concurs de Pessebres, que enguany es farà de forma telemàtica, a través del web. A més, es dona continuïtat a l'activitat «Comparteix el teu pessebre», que proposa que, tothom que ho vulgui, enviï, a través de la pàgina web, una fotografia del seu pessebre, que serà compartida a les xarxes socials i al web.D'altra banda, i en col·laboració amb diverses farmàcies de la ciutat, l'associació exhibeix fragments de diorames als seus locals comercials. I en darrer lloc i com ja es tradicional, a partir del dia 24, vigília de Nadal, es podrà visitar el pessebre de la Catedral.Totes aquestes activitats són fruit de la voluntat de l'APT de què, malgrat la situació actual, el pessebrisme segueixi ben present a la ciutat.