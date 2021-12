Paula Camargo (URV) premiada per una solució tecnològica per a persones amb dificultats de visió

Va guanyar un dels reptes de Top Secfrets Rosies amb un programa pel reconeixement de imatges

Actualitzada 23/12/2021 a les 10:28

Paula Camargo Romera, recentment titulada en el doble grau en Enginyeria Informàtica i en Biotecnologia per la URV, ha estat la guanyadora del repte que l'empresa HP ha llençat a les participants del projecte Top Secret Rosies, un programa per promoure la incorporació de dones en ocupacions de qualitat en l'àmbit de la intel·ligència artificial. Paula Camargo va ser una de les 20 seleccionades per entrar al programa mentre cursava el darrer any del doble grau el 2020-21.

Durant el mes de juny va seguir les sessions teòriques del programa, que impulsa el laboratori d'innovació digital SokoTech i el centre de recerca IDEAI-UPC i s'adreça prioritàriament a dones que cursen o s'han graduat recentment en una carrera STEAM. En acabar, va participar al concurs que va plantejar HP dins el mateix programa: trobar una solució per al reconeixement d'imatges per a persones amb dificultats de visió. Camargo va fer la programació a partir de les pautes que els va donar l'empresa. El programa permet classificar la imatge, per exemple si es tracta d'un plànol o un tiquet de compra; a continuació tracta la informació de la imatge per llegir-ne el text i finalment pot escoltar-se aquesta informació.

Després de fer el doble grau en Enginyeria Informàtica i en Biotecnologia, amb una estada d'Erasmus a la Universitat d'Skövde (Suècia), Paula Camargo Romera està cursant actualment un màster en bioinformàtica a la Universitat d'Uppsala, també a Suècia. A través del premi té l'opció de fer una estada a l'empresa HP. A més a més, la participació al programa Top Secret Rosies li ha permès ampliar els coneixements sobre intel·ligència artificial i conèixer altres dones referents en aquest àmbit, com ara Jordina Torrents, que és responsable d'Intel·ligència Artificial i Aprenentatge Automàtic, del grup de Big Data i Intel·ligència Artificial d'HP i que també va titular-se per la URV en Enginyeria Informàtica, i Karina Gibert, directora d'IDEAI-UPC i professora d'aquest programa.