Les mesures sanitàries implantades faran del parc de Nadal de Tarragona un espai segur

S'aposta per una reducció de l'aforament al 65%, una ampliació de l'espai ocupat i un seguiment constant de les mesures sanitàries de seguretat establertes pel Govern

Actualitzada 23/12/2021 a les 16:13

Venda d'entrades i reserva anticipada

Ajornament dels espectacles de gran format

Concert-tribut del Rey León (era dilluns 27, a les 18h)

Un Nadal amb el Mag Lari (era dijous 30, a les 18h)

Concert de Reggae per Xics (era dilluns 03, a les 18h)

El Parc Infantil de Nadal de Tarragona obrirà les seves portes dilluns vinent, 27 de desembre, a les 10:30 hores, i ho farà amb total seguretat. En tot moment, al llarg dels 9 dies que l'espai estarà obert, s'adoptaran les mesures sanitàries establertes pel Govern.Des d'un primer moment, l'organització del Parc ha optat per reduir l'aforament de l'espai més i tot del que recomanen les autoritats sanitàries del país. Així, aquest serà del 65% del total. També s'obligarà a usar mascaretes tant en interiors com exteriors, i s'habilitaran punts d'higiene de les mans a entrades i sortides i a tots i cada un dels tallers. A més, els talleristes i monitors disposaran de productes desinfectants per tal que els infants puguin realitzar les activitats de manera totalment segura.Pel que fa a les mides, el Parc s'expandeix en dimensions i ocuparà diferents espais. Així, s'ubicaran tallers tant a l'interior del Recinte Firal com a la part exterior davantera i de darrere, i a les dues plantes del Palau de Congressos. D'aquesta manera s'espaien els tallers més que mai perquè es puguin garantir les distàncies de seguretat entre els participants.L'aforament als tallers estarà controlat, i la seva ubicació al Recinte Firal consistirà en un recorregut tancat i unidireccional. En cas de cues, això facilitarà que siguin en un únic sentit i que no puguin coincidir entre elles.Les entrades per accedir al Parc de Nadal es podran adquirir in situ a la taquilla, que s'ubicarà a l'accés B del Palau de Congressos. També hi haurà disponible una opció online de reserva prèvia a través de la web www.tarraconins.cat El públic assistent haurà d'accedir a un Formulari publicat a la pàgina web del club, i omplir les dades necessàries per reservar les entrades. Un cop a taquilla, es faran dues cues: una per compra directa i una per compra a través de reserva prèvia.La falta de demanda d'entrades pels espectacles de gran format programats durant el Parc de Nadal a l'Auditori del Palau de Congressos obliga a ajornar-los. El públic no ha respost com s'esperava i la davallada del ritme de vendes dels darrers dies obliguen l'organització a prendre aquesta decisió. Els diners de les entrades adquirides es retornaran al llarg d'aquesta setmana.Així, els espectacles que queden ajornats són:Pel que fa a la resta d'activitats programades durant el Parc de Nadal, es mantenen. Tallers, microespectacles de contacontes i activitats esportives es desenvoluparan amb normalitat i respectant, en tot moment, les mesures sanitàries detallades anteriorment.