El govern de Tarragona es mostra «perplex» per la negativa d'ECP a aprovar el pressupost

L'executiu estudiarà les accions que farà a partir d'ara per tenir comptes de cara l'any vinent

Actualitzada 23/12/2021 a les 15:16

El govern de Tarragona (ERC, JxTgn, CUP i un no adscrit) ha expressat la seva «perplexitat» després que la portaveu d'ECP, Carla Aguilar, hagi votat negativament als comptes en la comissió informativa d'aquest dijous. Aguilar, a més, ha enviat un comunicat a títol personal en el qual ha deixat entreveure que també hi votarà en contra en el plenari previst, a priori, pel proper dia 30.Des de l'executiu han apuntat que «més de dos terços» de les peticions dels comuns estan recollides als comptes i han demanat «explicacions» a Aguilar, ja que donaven per fet que hi votaria a favor després de setmanes de negociacions. Ara, el govern local assegura que estudiarà els escenaris per decidir quin camí adopta per tenir pressupost pel 2022.